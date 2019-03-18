Водителей бишкекской скорой помощи штрафуют по камерам «Безопасного города». Они грозят увольнениями

Водители карет скорой помощи Бишкека заявили 17 марта, что хотят уволиться из-за того, что их штрафуют по камерам «Безопасного города», когда они спешат на вызовы и вынуждены нарушать правила дорожного движения.

Они недовольны, что им придется выплачивать штрафы из своего кармана, так как в бюджете скорой помощи денег на это не предусмотрено.

Мэрия Бишкека пытается решить эту проблему, составив список автомобилей скорой помощи, которые не будут фиксироваться камерами.

«Мы отправим этот перечень в ГУОБДД, чтобы они не фиксировали нарушения от машин скорой помощи, поскольку это спецтранспорт. Но это не означает, что водители скорой помощи должны бесчинствовать», — сказала «Клоопу» советница мэра Гуля Алмамбетова.

Пресс-секретарь ГУОБДД Тилек Оторов посоветовал водителям скорой помощи, не согласным со штрафами, обращаться в городской Центр мониторинга.

«В Центре мониторинга есть не только фотографии с места нарушения, но и 15-20 секундные видео. Сотрудники Центра все покажут и расскажут. Там они могут решить все вопросы», — сказал Оторов.

Заведующий отделением реанимации скорой помощи Егор Борисов написал в своем твиттере, что получил разъяснения от патрульной милиции: «Если на фото с камеры не видно включенную мигалку, то будет приходить штраф, независимо от того, на какой вызов ехали».

Он сомневается в существовании базы данных, в которую можно ввести определенные машины, чтобы их не фиксировала система.

«Представители ГУОБДД утверждают, что точно так же штрафуют и машины милиции. Но для нас это в любом случае остается нерешенной проблемой, поскольку обеспечивать круглосуточную работу маячков трудно. Они просто выйдут очень быстро из строя», — сказал он.

Он добавил, что, если проблема не решится, то водители будут отказываться ехать быстрее, из-за чего могут пострадать пациенты.

Зарплата водителя скорой помощи составляет 10-12 тысяч сомов — СМИ уже сообщили о пяти штрафах, которые были выписаны водителям, некоторые из них на три тысячи сомов.

Редактор: Анна Капушенко