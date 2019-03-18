СДПК официально объявила себя оппозицией

Пресс-секретарь Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК) Кундуз Жолдубаева сообщила «Клоопу», что партия официально ушла в оппозицию существующей власти.

«Мы официально говорим, что теперь [СДПК] — партия оппозиционного толка. Теперь мы можем предлагать уже альтернативные вещи, будем выступать с открытой критикой власти», — сказала Жолдубаева.

Заявление произошло на фоне конфликта между экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым и действующим президентом Сооронбаем Жээнбековым. Последний выдвигался на президентские выборы 2017 года от СДПК при поддержке Атамбаева.

Сам Атамбаев неоднократно критиковал Жээнбекова за то, что тот плохо борется с коррупцией и создает «клановое правление» с помощью своего брата — депутата парламента Асылбека Жээнбекова.

Экс-президент обвинял Жээнбекова в «дружбе» с замглавы таможни Райымбеком Матраимовым, которого подозревают в коррупции.

В ответ президент Жээнбеков заявлял, что «не допустит кланового правления» и будет продолжать борьбу с коррупцией. При Жээнбекове были обвинены в коррупции почти все соратники Атамбаева, занимавшие высокие посты.

Из-за конфликта двух бывших соратников партия социал-демократов разделилась на несколько частей: одну возглавил Атамбаев, а другая — в лице фракции в парламенте — частично поддерживает действующего президента.

СДПК — одна из старейших политических партий Кыргызстана, которая образовалась в 1993 году. Одним из ее основателей является экс-президент Алмазбек Атамбаев.