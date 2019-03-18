Кыргызстанца подозревают в изнасиловании в Якутске. Это вызвало волну бытового национализма в отношении мигрантов

Новость обновлена в 18:53

Следственное управление по Республике Саха (Якутия) сообщило, что в ночь на 17 марта подозреваемый кыргызстанец силой затащил жительницу Якутска в салон машины, увез ее и изнасиловал.

Позже он оставил потерпевшую в автомастерской у своих знакомых. Женщина дождалась, когда мужчины уснут, сбежала из мастерской и обратилась в полицию.

Полиция задержала подозреваемого 18 марта и предъявила ему обвинения в изнасиловании — на допросе мужчина признал свою вину. Против знакомых мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы по предварительному сговору». Его арестовали на время следствия, его знакомые задержаны.

Следственные органы Якутии призывали жителей воздержаться от любых действий, которые могут повлечь за собой межнациональный конфликт.

«Следственные органы обращают внимание на тот факт, что преступность не имеет национальности. Преступные посягательства против половой неприкосновенности совершаются лицами различных народностей, социального статуса и возраста», — заявили в Следственном управлении.

По данным Следственного управления по Республике Саха, в 2018 году против половой свободы и половой неприкосновенности было совершено 296 преступлений, при этом иностранцы совершили четыре из них.

При этом мэр Якутска Сардана Авксентьева инициировала проверку документов и разрешения на жительство сотрудников служб такси, предприятий и точек общепита.

Волна национализма

Новость об изнасиловании местной женщины вызвала недовольство жителей Якутска, которые вечером 17 марта вышли на стихийный «антимигрантский митинг» на городской площади.

В местных WhatsApp-группах стали распространяться сообщения с угрозами расправы над мигрантами, а также появились призывы бойкотировать услуги, которые представляют уроженцы Центральной Азии.

«Короче говоря, с этого дня, якуты, не пользуйтесь услугами приезжих: не покупайте фрукты и овощи, не пользуйтесь услугами автосервиса, не садитесь на такси и автобусы, если водитель другой национальности, в кафешки не ходите, не покупайте ничего», — сказано в одном из сообщений.

Часть жителей Якутска стала снимать на видео то, как они допрашивают мигрантов из Центральной Азии в местных заведениях, призывая их «закрываться» и «уезжать домой».

Кыргызская делегация вылетела в Якутию

Пресс-секретарь посольства Кыргызстана в России Гульбарчын Байымбетова сообщила «Клоопу», что на встречу с властями Якутии вылетела совместная группа делегатов из Бишкека и Москвы.

В состав делегации вошли зампредседателя службы миграции при правительстве Кыргызстана Самат Токтоболотов, советник посольства Кыргызстана в России Дастан Ниязалиев, представитель госмиграции Кыргызстана в России Жаркынай Галиева и сотрудник представительства МВД в России.

«Мы узнали информацию об изнасиловании из соцсетей. Наша делегация хочет встретиться с госорганами Якутска и нашими соотечественниками», — сказала Байымбетова.