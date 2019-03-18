Кыргызстан и Таджикистан договорились об урегулировании конфликта на границе

Документ с кыргызской стороны подписал вице-премьер-министр Жениш Раззаков, а с таджикской заместитель премьер-министра Азим Иброхим. Стороны договорились о восстановлении автодорожного сообщения, а также о возобновлении строительства объездной трассы Аксай — Тамдык.

Следственная группа, состоящая из представителей двух стран, изучает последствия трехдневного конфликта на кыргызско-таджикской границе.

Власти Таджикистана заявили, что в результате столкновений погибло два человека, а кыргызская сторона сообщила о трех раненых.

Страны договорились возобновить строительство стратегически важной для Кыргызстана объездной дороги Аксай — Тамдык.

Местные жители вновь смогут свободно ездить по автомобильным дорогам в этом районе, которые ранее были закрыты из-за конфликта. Когда жители села Аксай смогут вернуться в свои дома, пока неизвестно — более 700 человек были эвакуированы с момента начала конфликта.

Конфликт на кыргызско-таджикской границе начался днем 13 марта.

По версии кыргызской стороны, жители таджикского анклава Ворух, который находится внутри территории Кыргызстана, были недовольны строительством объездной дороги Аксай — Тамдык. Ссора между жителями приграничных территорий переросла в закидывание камнями, а позже — в перестрелку.