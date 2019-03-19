Фракция СДПК поддерживает власть, а сама партия — в оппозиции. Так можно? (Оказывается, да)

Социал-демократическая партия Кыргызстана официально объявила себя оппозицией, при этом парламентская фракция СДПК все еще возглавляет коалицию большинства и поддерживает нынешнюю власть. Как так?

Пресс-секретарь СДПК Кундуз Жолдубаева сказала в интервью журналистке «Клоопа», что фракция социал-демократов в парламенте остается в коалиции большинства и не планирует оттуда выходить.

«Мы — партия — официально стали оппозицией, а фракция, которая представляет СДПК в парламенте, уже давно потеряла связь с партией. Члены фракции ведут себя как отдельный орган, но на самом деле они представляют партию. На выборах 2020 года будет совсем другой список, большинство нынешних депутатов во фракции СДПК туда не войдут», — сказала Жолдубаева.

Лидер фракции социал-демократов Иса Омуркулов заявил, что СДПК не будет выходить из коалиции большинства ради «стабильности работы парламента».

«Для нас, фракции, важно, чтобы сегодня правительство работало стабильно. В такое время, когда у нас внутри страны и за пределами такие события [приграничный инцидент и события в Якутии с гражданами КР] происходят, мы не можем пойти на развал коалиции. Поэтому фракция будет оставаться в коалиции и будет работать. Для членов фракции интересы государства выше партийных интересов», — сказал Омуркулов в интервью изданию «АКИпресс».

СДПК возглавляет бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, который вернулся к должности председателя партии после того, как передал президентские полномочия своему преемнику Сооронбаю Жээнбекову в ноябре 2017 года в результате выборов.

Противостояние в СДПК

С весны 2018 года Атамбаев стал периодически критиковать Жээнбекова, что вызвало конфликт между ними. Бывший президент стал обвинять действующего в «клановом правлении», а также в «дружбе» с бывшим замглавы таможни Райымбеком Матраимовым, которого подозревают в коррупции.

Сам Жээнбеков неоднократно обещал «не допустить кланового правления» и продолжать борьбу с коррупцией. При Жээнбекове были обвинены в коррупции почти все соратники Атамбаева, занимавшие высокие посты.

Из-за конфликта двух бывших соратников партия социал-демократов разделилась на несколько частей: одну возглавил Атамбаев, а другая — в лице фракции в парламенте — частично поддерживает действующего президента.

СДПК — одна из старейших политических партий Кыргызстана, которая образовалась в 1993 году.