Что случилось? 17 марта в полицию Якутска с заявлением об изнасиловании обратилась местная жительница. По ее словам, неизвестный мужчина силой затолкал ее в машину, увез, изнасиловал, а после привез в автомастерскую к своим знакомым, оттуда ей удалось сбежать. Подозреваемого в преступлении задержали 18 марта и на допросе мужчина дал признательные показания. Против него, а также против его знакомых возбудили уголовное дело.

Причем тут кыргызские мигранты? Следствие не раскрывало этнической принадлежности главного подозреваемого, однако по Якутску распространились слухи, что преступление совершил мигрант из Кыргызстана. Вечером 17 марта около 200 жителей Якутска вышли на «антимигрантский митинг», который прошел на Комсомольской площади. К собравшимся вышел руководитель администрации главы Якутии Федор Борисов и призвал их прийти на согласованное с властями мероприятие в местный спорткомплекс «Триумф». На следующий день в «Триумфе» собрались около семи тысяч человек.

Реакция властей. Мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила, что «терпение [народа] иссякло» и распорядилась внепланово проверить службы такси, места общественного питания и торговые точки.

«Надо призвать к ответственности тех, кто не хочет вести честный бизнес, платить налоги, кто занимает наши рабочие места […] Как глава города, как старшая и младшая сестра многим из вас здесь собравшимся, прошу вас не поддаваться на провокации», — заявила Авксентьева.