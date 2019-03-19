В российском Якутске уже второй день идут антимигрантские настроения после задержания кыргызского мигранта, подозреваемого в изнасиловании местной жительницы. После этого, в городе участились случаи агрессии в сторону других мигрантов, а власти начали проверки среди приезжих.
Что случилось? 17 марта в полицию Якутска с заявлением об изнасиловании обратилась местная жительница. По ее словам, неизвестный мужчина силой затолкал ее в машину, увез, изнасиловал, а после привез в автомастерскую к своим знакомым, оттуда ей удалось сбежать. Подозреваемого в преступлении задержали 18 марта и на допросе мужчина дал признательные показания. Против него, а также против его знакомых возбудили уголовное дело.
Причем тут кыргызские мигранты? Следствие не раскрывало этнической принадлежности главного подозреваемого, однако по Якутску распространились слухи, что преступление совершил мигрант из Кыргызстана. Вечером 17 марта около 200 жителей Якутска вышли на «антимигрантский митинг», который прошел на Комсомольской площади. К собравшимся вышел руководитель администрации главы Якутии Федор Борисов и призвал их прийти на согласованное с властями мероприятие в местный спорткомплекс «Триумф». На следующий день в «Триумфе» собрались около семи тысяч человек.
Реакция властей. Мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила, что «терпение [народа] иссякло» и распорядилась внепланово проверить службы такси, места общественного питания и торговые точки.
«Надо призвать к ответственности тех, кто не хочет вести честный бизнес, платить налоги, кто занимает наши рабочие места […] Как глава города, как старшая и младшая сестра многим из вас здесь собравшимся, прошу вас не поддаваться на провокации», — заявила Авксентьева.
Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что подобное «недопустимо». «Мы на своей земле […] я провел совещание с руководителями УФСБ, МВД, новым прокурором. Поручил в ближайшее время всех мигрантов проверить, тех, кто нарушает закон, депортировать, закрыть предприятия, нарушающие закон», — заявил он.
В Якутск также вылетела делегация из Кыргызстана для переговоров с местными властями. Кроме этого, из Якутска в Кыргызстан в целях безопасности отправили кыргызского студента, который записал и выложил в «Инстаграм» видео с оскорблением в адрес местных жителей.
«Наши граждане должны уважать и соблюдать законы страны пребывания, соблюдать этические нормы поведения в общественных местах», — заявило МВД Кыргызстана.
Общественная палата Якутии призвала жителей не поддаваться на провокации и заявила, что «преступления не имеют национальности».
Агрессия и угрозы в адрес мигрантов. Несмотря на призывы властей, некоторые местные жители начали угрожать мигрантам, которые работают в Якутске. В местных WhatsApp-группах стали распространяться сообщения с угрозами расправы над мигрантами, а также появились призывы бойкотировать услуги, которые представляют уроженцы Центральной Азии.
Вечером 18 марта семь человек напали на водителя автобуса в Якутске. После этого десятки водителей не вышли на работу.
«Водителей, не вышедших на работу, тоже можно понять — они беспокоятся за свою жизнь и здоровье. Сейчас главное — дождаться логического конца этих волнений, чтобы определить дальнейшие действия», — заявил представитель автопарка Сергей Максимов.
На смены также не вышли таксисты, а некоторые торговые точки, в которых работали мигранты, оказались разгромленными.