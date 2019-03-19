Налоговая проверка «Супер-Инфо» незаконна — Первомайский суд Бишкека

Первомайский районный суд Бишкека признал предстоящую налоговую проверку в газете «Супер-Инфо» незаконной. Финансовая полиция подозревает издание в «уклонении от налогов». В газете это назвали «преследованием рейдерских интересов».

Адвокат редакции «Супер-Инфо» Таалайгуль Токтакунова сообщила «Клоопу», что райсуд Бишкека удовлетворил ее жалобу на финполицию и признал налоговую проверку газеты незаконной.

«Суд признал назначенную налоговую проверку постановил ее отменить. С 2011 года газета ежегодно проходит плановую налоговую проверку, и в феврале 2019 проверили все, а этим постановлением дознаватели решили проверить все еще раз с 2013 года и это суд признал незаконным», — сказала Токтакунова.

15 марта финполиция вызвала на допрос директора газеты «Супер-Инфо» Шаисту Шатманову из-за подозрений в уклонении от налогов. В газете это назвали «преследованием рейдерских интересов».