НТВ выпустил сюжет об «армии обученных бойцов из Средней Азии» в России. Что с ним не так?

От
Айсымбат Токоева
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Открытый турнир Aikol MMA в Москве, 2016 год. Фото: Aikol FC

Телеканал НТВ выпустил сюжет о мигрантах из Средней Азии в России — в нем приезжих обвиняют в том, что они тренируются в «нелегальных и сомнительных» бойцовских клубах, а потом «отрабатывают свои навыки разбоями и грабежами». Рассказываем, что не так с этим сюжетом.

О чем сюжет?

Сюжет под названием «ЧП. Расследование: Бойцы без границ» вышел 15 марта на федеральном телеканале НТВ. По словам авторов сюжета, уроженцы Средней Азии набирают все большую роль в криминальном мире России за счет спортивных клубов по боям без правил.

НТВ приводит слова экспертов, согласно которым на базе этих клубов формируются «целые группировки, у которых есть огнестрельное оружие и четко распределены роли». Авторы сюжета называют эти клубы «бойцовскими» и «нелегальными». «Там не учат спортивным навыкам, а [учат] взламывать замки, стрелять из какого-то огнестрельного оружия, пользоваться ножом», — приводит НТВ слова бойца смешанных единоборств Алексея Олейника.

Большая часть сюжета посвящена уроженцам Таджикистана. Однако есть отрывок, в котором говорится и про кыргызстанцев. В нем авторы рассказывают о спортивном клубе «Ихлас» и Чынгызе Анарбеке уулу, который в Москве сбил на машине туристов во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. В интервью НТВ Анарбек уулу говорит, что занимался боевыми искусствами в течение 12 лет.

Один из экспертов, доктор исторических наук Роман Силантьев говорит, что из спортивных клубов мигрантов «вербуют бойцов в банды» — «многие спортсмены продолжают свою карьеру в организованной преступности», говорит он.

Что с этим не так?

1. Оценка без авторитетных ссылок

Закадровый голос в сюжете озвучивает много оценочных суждений без каких-либо авторитетных ссылок. Например, авторы, ссылаясь на «экспертов», говорят, что мигранты «отрабатывают полученные навыки на улице разбоями и грабежами».

Коллаж из сюжета НТВ про связь этнических группировок с ОПГ 

«Как оказалось, многие приезжие строители, водители и парикмахеры не прочь помахать кулаками на ринге. При чем, им в общем-то без разницы где отрабатывать удары и броски, хоть на бетонном полу. Только по приблизительным подсчетам, количество спортсменов мигрантов идет даже не на сотни, а на тысячи, но только единицы добиваются успеха и попадают в большой спорт. А куда идут те, кто драться научились, но чемпионами не стали? Как показывает практика, никто не возвращается на стройку», — говорит ведущий программы Роман Игонин.

2. Статистика без масштаба

Во-первых, в сюжете показана неполная статистика — авторы говорят, что граждане СНГ в среднем в год совершают 40 тысяч преступлений, и половина из них приходятся на граждан Средней Азии. Однако сложно судить о том, много это или мало — НТВ не показывает общей картины преступлений в России. Согласно данным Росстата, в стране совершается чуть более 2 млн преступлений — это означает, что на мигрантов из Средней Азии приходится около 1 процента от всех нарушений закона. Генеральная прокуратура России говорит, что преступлений со стороны граждан СНГ стало меньше в 2018 году.

Во-вторых, авторы сюжета приводят статистику без авторитетных источников, ссылаясь на «некоторые данные», когда говорят о том, что «каждое шестое убийство и третье изнасилование совершают мигранты». Эти слова не находят подтверждение в официальной статистике Росстата.

3. Сомнительная экспертиза

Компетентность Романа Силантьева, которого НТВ описывает как «доктора исторических наук» и «религиоведа», вызывает сомнения. Согласно его биографии, он долгое время работал в религиозных структурах, а почти 15 лет назад выпустил книгу «Новейшая история исламского сообщества России», которая была раскритикована.

Роман Силантьев. Скриншот сюжета 

Глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин заявил, что вся книга «посвящена непроверенным фактам, скандалам и сплетням». По его мнению, Силантьев также использовал антисемитские настроения в своей книге. «Причем, большинство из приведенных слухов принадлежат анонимам или самому Силантьеву. – Без “ложной скромности” он многократно ссылается на себя как на первоисточник», — заявил Гайнутдин в декабре 2005 года.

Реакция кыргызских властей

Госслужба миграции Кыргызстана выразила «крайнюю обеспокоенность» по поводу сюжета НТВ о трудовых мигрантах в России. Ведомство также сомневается в статистике, которую озвучили в материале.

Кыргызская служба миграции считает «недопустимым распространение сюжета, разжигающего межнациональную рознь и призывающего ксенофобские настроения».

«Госслужба миграции поддерживает и приветствует физическую активность и спорт. […] Стоит признать, что в составе сборных команд многих стран, в том числе Российской Федерации, немало представителей Средней Азии», — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники посольства Кыргызстана в России и представители кыргызского МВД в России посетили кыргызские спортивные клубы «Бүркүт», «Жаш муун», «Тай-Мурас» и «Ак-Барс» 14 марта.

Они встретились с молодыми кыргызстанцами и провели профилактическую беседу о том, что нельзя нарушать общественный порядок и нужно соблюдать законы страны пребывания.

Реакция самих спортсменов

Кыргызские тренеры, проживающие в России, заявили, что воспитанники спортклубов за последние годы не совершали и не были причастны к совершению тяжких преступлений.

«Мы следуем пословице “В здоровом теле – здоровый дух” и стараемся заботиться о своем здоровье. […] Мы искренне считаем, что молодому поколению лучше заниматься спортом, чем шататься без дела по улицам, ночным клубам и другим заведениям», — говорится в заявлении тренеров.

Некоторые их подопечные занимаются смешанными боевыми искусствами (MMA) — потому что данный вид спорта популярен во всем мире. По их словам, у них тренируются не только мужчины-кыргызстанцы, но и девушки и уроженцы других стран.

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