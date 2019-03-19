НТВ выпустил сюжет об «армии обученных бойцов из Средней Азии» в России. Что с ним не так?

Телеканал НТВ выпустил сюжет о мигрантах из Средней Азии в России — в нем приезжих обвиняют в том, что они тренируются в «нелегальных и сомнительных» бойцовских клубах, а потом «отрабатывают свои навыки разбоями и грабежами». Рассказываем, что не так с этим сюжетом.
О чем сюжет?
Сюжет под названием «ЧП. Расследование: Бойцы без границ» вышел 15 марта на федеральном телеканале НТВ. По словам авторов сюжета, уроженцы Средней Азии набирают все большую роль в криминальном мире России за счет спортивных клубов по боям без правил.
НТВ приводит слова экспертов, согласно которым на базе этих клубов формируются «целые группировки, у которых есть огнестрельное оружие и четко распределены роли». Авторы сюжета называют эти клубы «бойцовскими» и «нелегальными». «Там не учат спортивным навыкам, а [учат] взламывать замки, стрелять из какого-то огнестрельного оружия, пользоваться ножом», — приводит НТВ слова бойца смешанных единоборств Алексея Олейника.
Большая часть сюжета посвящена уроженцам Таджикистана. Однако есть отрывок, в котором говорится и про кыргызстанцев. В нем авторы рассказывают о спортивном клубе «Ихлас» и Чынгызе Анарбеке уулу, который в Москве сбил на машине туристов во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. В интервью НТВ Анарбек уулу говорит, что занимался боевыми искусствами в течение 12 лет.
Один из экспертов, доктор исторических наук Роман Силантьев говорит, что из спортивных клубов мигрантов «вербуют бойцов в банды» — «многие спортсмены продолжают свою карьеру в организованной преступности», говорит он.
Что с этим не так?
1. Оценка без авторитетных ссылок
Закадровый голос в сюжете озвучивает много оценочных суждений без каких-либо авторитетных ссылок. Например, авторы, ссылаясь на «экспертов», говорят, что мигранты «отрабатывают полученные навыки на улице разбоями и грабежами».
«Как оказалось, многие приезжие строители, водители и парикмахеры не прочь помахать кулаками на ринге. При чем, им в общем-то без разницы где отрабатывать удары и броски, хоть на бетонном полу. Только по приблизительным подсчетам, количество спортсменов мигрантов идет даже не на сотни, а на тысячи, но только единицы добиваются успеха и попадают в большой спорт. А куда идут те, кто драться научились, но чемпионами не стали? Как показывает практика, никто не возвращается на стройку», — говорит ведущий программы Роман Игонин.
2. Статистика без масштаба
Во-первых, в сюжете показана неполная статистика — авторы говорят, что граждане СНГ в среднем в год совершают 40 тысяч преступлений, и половина из них приходятся на граждан Средней Азии. Однако сложно судить о том, много это или мало — НТВ не показывает общей картины преступлений в России. Согласно данным Росстата, в стране совершается чуть более 2 млн преступлений — это означает, что на мигрантов из Средней Азии приходится около 1 процента от всех нарушений закона. Генеральная прокуратура России говорит, что преступлений со стороны граждан СНГ стало меньше в 2018 году.
Во-вторых, авторы сюжета приводят статистику без авторитетных источников, ссылаясь на «некоторые данные», когда говорят о том, что «каждое шестое убийство и третье изнасилование совершают мигранты». Эти слова не находят подтверждение в официальной статистике Росстата.
3. Сомнительная экспертиза
Компетентность Романа Силантьева, которого НТВ описывает как «доктора исторических наук» и «религиоведа», вызывает сомнения. Согласно его биографии, он долгое время работал в религиозных структурах, а почти 15 лет назад выпустил книгу «Новейшая история исламского сообщества России», которая была раскритикована.
Глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин заявил, что вся книга «посвящена непроверенным фактам, скандалам и сплетням». По его мнению, Силантьев также использовал антисемитские настроения в своей книге. «Причем, большинство из приведенных слухов принадлежат анонимам или самому Силантьеву. – Без “ложной скромности” он многократно ссылается на себя как на первоисточник», — заявил Гайнутдин в декабре 2005 года.
Реакция кыргызских властей
Госслужба миграции Кыргызстана выразила «крайнюю обеспокоенность» по поводу сюжета НТВ о трудовых мигрантах в России. Ведомство также сомневается в статистике, которую озвучили в материале.
Кыргызская служба миграции считает «недопустимым распространение сюжета, разжигающего межнациональную рознь и призывающего ксенофобские настроения».
«Госслужба миграции поддерживает и приветствует физическую активность и спорт. […] Стоит признать, что в составе сборных команд многих стран, в том числе Российской Федерации, немало представителей Средней Азии», — говорится в сообщении ведомства.
Сотрудники посольства Кыргызстана в России и представители кыргызского МВД в России посетили кыргызские спортивные клубы «Бүркүт», «Жаш муун», «Тай-Мурас» и «Ак-Барс» 14 марта.
Они встретились с молодыми кыргызстанцами и провели профилактическую беседу о том, что нельзя нарушать общественный порядок и нужно соблюдать законы страны пребывания.
Реакция самих спортсменов
Кыргызские тренеры, проживающие в России, заявили, что воспитанники спортклубов за последние годы не совершали и не были причастны к совершению тяжких преступлений.
«Мы следуем пословице “В здоровом теле – здоровый дух” и стараемся заботиться о своем здоровье. […] Мы искренне считаем, что молодому поколению лучше заниматься спортом, чем шататься без дела по улицам, ночным клубам и другим заведениям», — говорится в заявлении тренеров.
Некоторые их подопечные занимаются смешанными боевыми искусствами (MMA) — потому что данный вид спорта популярен во всем мире. По их словам, у них тренируются не только мужчины-кыргызстанцы, но и девушки и уроженцы других стран.