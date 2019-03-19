НТВ выпустил сюжет об «армии обученных бойцов из Средней Азии» в России. Что с ним не так?

Открытый турнир Aikol MMA в Москве, 2016 год. Фото: Aikol FC

Телеканал НТВ выпустил сюжет о мигрантах из Средней Азии в России — в нем приезжих обвиняют в том, что они тренируются в «нелегальных и сомнительных» бойцовских клубах, а потом «отрабатывают свои навыки разбоями и грабежами». Рассказываем, что не так с этим сюжетом.

О чем сюжет?

Сюжет под названием «ЧП. Расследование: Бойцы без границ» вышел 15 марта на федеральном телеканале НТВ. По словам авторов сюжета, уроженцы Средней Азии набирают все большую роль в криминальном мире России за счет спортивных клубов по боям без правил.

НТВ приводит слова экспертов, согласно которым на базе этих клубов формируются «целые группировки, у которых есть огнестрельное оружие и четко распределены роли». Авторы сюжета называют эти клубы «бойцовскими» и «нелегальными». «Там не учат спортивным навыкам, а [учат] взламывать замки, стрелять из какого-то огнестрельного оружия, пользоваться ножом», — приводит НТВ слова бойца смешанных единоборств Алексея Олейника.

Большая часть сюжета посвящена уроженцам Таджикистана. Однако есть отрывок, в котором говорится и про кыргызстанцев. В нем авторы рассказывают о спортивном клубе «Ихлас» и Чынгызе Анарбеке уулу, который в Москве сбил на машине туристов во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. В интервью НТВ Анарбек уулу говорит, что занимался боевыми искусствами в течение 12 лет.

Один из экспертов, доктор исторических наук Роман Силантьев говорит, что из спортивных клубов мигрантов «вербуют бойцов в банды» — «многие спортсмены продолжают свою карьеру в организованной преступности», говорит он.