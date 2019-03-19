СРОЧНО: Назарбаев ушел в отставку

Бессменный президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о сложении своих полномочий. Назарбаев правил Казахстаном с первого дня независимости республики.

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Назарбаев подписал указ о своей отставке во время ежегодного обращения к народу Казахстана 19 марта.

«Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента […] В этом году исполнится 30 лет, как я занимаю самый высокий пост. Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстана», — заявил он.

По его словам, он сделал для страны «все, что мог» и ставил во главе своей политики экономику Казахстана.

Временно исполнять обязанности президента страны будет спикер Сената Касым-Жомарт Токаев.