Пользователь Твиттера из Казахстана Султан попросил помощи у кыргызов, потому что его страна «впервые столкнулась со сменой власти». В Кыргызстане с обретения независимости президент менялся четыре раза.

Киргизы, подскажите плиз что нужно делать когда президент меняется, а то мы как-то хз если честно — Sultan (@sula_manchester) March 19, 2019

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о своей отставке 19 марта во время телевизионного обращения к народу страны.

По его словам, он сделал для Казахстана «все, что мог» и всегда ориентировался на развитие экономики страны.

При этом Назарбаев останется во главе провластной партии «Нур Отан», которая занимает большинство мест в парламенте, и возглавит Совет безопасности Казахстана, у которого — по законам страны — есть много властных полномочий.

Назарбаева на посту президента временно заменит спикер Сената Касым-Жомарт Токаев.