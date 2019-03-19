Пользователь Твиттера из Казахстана Султан попросил помощи у кыргызов, потому что его страна «впервые столкнулась со сменой власти». В Кыргызстане с обретения независимости президент менялся четыре раза.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о своей отставке 19 марта во время телевизионного обращения к народу страны.
По его словам, он сделал для Казахстана «все, что мог» и всегда ориентировался на развитие экономики страны.
При этом Назарбаев останется во главе провластной партии «Нур Отан», которая занимает большинство мест в парламенте, и возглавит Совет безопасности Казахстана, у которого — по законам страны — есть много властных полномочий.
Назарбаева на посту президента временно заменит спикер Сената Касым-Жомарт Токаев.