«Накал страстей опускается»: Кыргызская делегация встретилась с властями Якутии, полиция контролирует ситуацию

Председатель регионального объединения «Общероссийский кыргызский конгресс по Якутии» Джазбек Бекболиев сообщил «Клоопу», что 19 марта в Якутске прошли переговоры кыргызской делегации с властями Якутии.

Бекболиев добавил, что 20 марта кыргызская делегация также встретится с мэром Якутска Сарданой Авксентьевой.

Он сказал, что обстановка в Якутске находится под контролем правоохранительных органов.

«Накал страстей опускается. […] Если какие-то [инциденты] есть, то они незначительны. Самое главное, чтобы кыргызы, живущие в Якутии, не сеяли панику. В соцсетях гуляет [дезинформация]», — сказал Бекболиев.

Бекболиев подтвердил, что часть кыргызских мигрантов, которые работают водителями автобусов и такси, продавцами продуктов не выходят на работу из-за опасений за свою безопасность.

«Мы обращались к министру МВД [Якутии], чтобы они распространили информацию, что все под контролем, чтобы люди выходили на работу. Они сказали, что такое заявление готовится. Но в данный момент люди не работают», — сказал Бекболиев.

Он сказал, что правоохранительные органы ведут «следственные мероприятия» в отношении случаев агрессии в сторону кыргызских мигрантов.

Бекболиев сообщил, что у местного населения «накопилось» недовольство в сторону кыргызских мигрантов.

«Полгода назад было изнасилование, которое тоже совершил уроженец из Кыргызстана. […] Всего было около четырех резонансных случаев […] Поэтому много неприязни со стороны местного населения в сторону наших соотечественников», — сказал Бекболиев.

В правительстве Якутии кыргызскую диаспору призвали теснее работать с мигрантами, которых в республике более девяти тысяч.

«Диаспора должна самостоятельно выявлять нелегалов и способствовать их установлению для принятия законных мер», — заявил глава администрации Якутии Федор Борисов.

Ситуация в Якутске в отношении мигрантов ухудшилась 18 марта, когда в городе задержали уроженца Кыргызстана, подозреваемого в изнасиловании местной жительницы. После этого, в городе прошел многотысячный митинг, а власти начали внеплановую проверку среди мигрантов.