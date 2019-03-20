Милиция допросит преподавателя КРСУ, обвиняемого в домогательствах

В пресс-службе ГУВД Бишкека «Клоопу» сообщили, что заявление на Брусиловского от студентки Кыргызско-Российского Славянского университета поступило 28 февраля.

«Начато досудебное производство по статье 163 [Понуждение к действиям сексуального характера]», — добавили в пресс-службе.

На момент публикации «Клоопу» не удалось связаться ни с самим Денисом Брусиловским, ни с администрацией КРСУ, которая смогла бы прокомментировать вызов своего сотрудника в милицию.

Обвинения в домогательствах

Подозрения в адрес Брусиловского появились после того, как в анонимных аккаунтах @anti.krsu в инстаграме и телеграме были опубликованы более 10 скриншотов переписок в WhatsApp.

На них Брусиловский якобы спрашивал разных студенток, как они относятся к «жесткому сексу» и «целованию тела», и якобы просил фотографию «губ и клитора».

Также издание Vesti.kg опубликовало анонимное интервью с выпускницей КРСУ. Она утверждает, что Брусиловский предлагал ей «секс втроем».

Администрация КРСУ отстранила Брусиловского от преподавания на гуманитарном факультете «за нарушение морально-этических норм» и объявила ему выговор. Но на других факультетах он все еще может преподавать.

«Это фейк»

Сам Брусиловский назвал все скриншоты с перепиской, где он якобы домогается студенток, «фейком». Он добавил, что никогда в жизни не домогался студенток и не имел с ними сексуальной связи.

«Эти скриншоты полностью фейк, я этого не писал. Я виновен только в халатности, у меня на телефоне не стояли никакие пароли и им могли свободно пользоваться все студенты, включая звонки и [переписки в] Whatsapp. Сейчас я уже поставил пароль, но менять номер телефона принципиально не собираюсь», — сказал преподаватель «Клоопу».

Также он заявил, что собирается подать в суд на СМИ, из-за которых его начали травить в интернете.