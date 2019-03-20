«Не из-за парламента народ погряз в долгах» — спикер Джумабеков раскритиковал Атамбаева

Дастан Джумабеков. Фото: пресс-служба парламента

Спикер парламента Дастан Джумабеков 20 марта раскритиковал экс-президента Алмазбека Атамбаева за то, что «народ погряз в долгах» из-за коррупции, которую последний «допустил» за время своего правления. Так спикер отреагировал на высказывания Атамбаева в адрес парламента на митинге в честь Аксыйских событий 17 марта 2019 года.

«Уважаемый Алмазбек Шаршенович, пока вы возглавляли страну с 2011 по 2017 годы […] была допущена коррупция, кыргызский народ погряз в долгах, а ваши приближенные обогатились и пытались узурпировать власть. Это стало ясно после того, как вы ушли с поста. Все еще остается вопросом, куда ушли 386 млн долларов, взятых на ремонт бишкекской ТЭЦ», — заявил Джумабеков.

По словам спикера, даже после своего ухода Атамбаев «держал в тисках» власть через своих людей. «Ваше влияние чувствовалось и в парламенте, но несмотря на это, парламент создал комиссию и выяснил, что с проекта по ТЭЦ было украдено 100 млн долларов».

Он заявил, что Атамбаев «злоупотреблял полномочиями» и «преследовал своих оппонентов». «Уважаемый Алмазбек Шаршенович, перед законом все равны. Если вина будет доказана, каждый получит наказание».

Таким образом Джумабеков ответил на критику Атамбаева в адрес Жогорку Кенеша во время выступления по случаю годовщины Аксыйских событий 17 марта 2019 года.

Атамбаев тогда заявил, что депутаты зависимы от парламентария Асылбека Жээнбекова, который приходится братом действующему президенту Сооронбаю Жээнбекову. Экс-президент сравнил депутатов с «сопливыми детьми», которые по приказу Асылбека Жээнбекова «втянут сопли» или «высморкаются».

Противостояние Атамбаева и Жээнбекова

Спикер парламента выступил с заявлением на фоне противостояния между действующим президентом Сооронбаем Жээнбековым и экс-президентом Атамбаевым.

С весны 2018 года Атамбаев стал периодически критиковать Жээнбекова, что вызвало конфликт между ними. Атамбаев обвинил действующего в «клановом правлении», а также в «дружбе» с бывшим замглавы таможни Райымбеком Матраимовым, которого подозревают в коррупции.

Сам Жээнбеков неоднократно обещал «не допустить кланового правления» и продолжать борьбу с коррупцией. При Жээнбекове были обвинены в коррупции почти все соратники Атамбаева, занимавшие высокие посты.

Из-за конфликта двух бывших соратников партия социал-демократов разделилась на несколько частей: одну возглавил Атамбаев, а другая — в лице фракции в парламенте — частично поддерживает действующего президента.

СДПК официально объявила себя оппозицией, однако фракция в парламенте продолжит возглавлять коалицию большинства.