Члены Комитета Жогорку Кенеша по конституционному законодательству на заседании 28 ноября одобрили в первом чтении законопроект об изменении флага.

Инициаторами законопроекта являются спикер парламента Нурланбек Шакиев и депутат Улан Примов. Они предлагают изменить форму лучей на флаге, а также увеличить до четырех чамгараков (гнутые палки, вставляемые крест-накрест в түндүк).



По мнению инициаторов, сейчас якобы «возникает дилемма в зрительном восприятии лучей солнца с түндүком». Они говорят, что есть разные интерпретации: изображение похоже на цветок подсолнуха, либо оборку юрты.

Примов, выступая на заседании Комитета, отметил, что «пришло время принять меры по устранению неоднозначного трактования значения изображения флага».



По его словам, для разработки нового эскиза лучей солнца на флаге Кыргызской Республики были привлечены авторы — разработчики флага на начальном этапе, которыми были проведены математические расчеты, чертежи и сопутствующие работы. Один из авторов флага Жусуп Матаев на заседании отметил, что исходная версия претерпела изменения, изначально предлагалась форма четко напоминающую лучи солнца.

На это ответил депутат Дастан Джумабеков, который поинтересовался у инициаторов, есть ли у них доказательства того, что лучи солнца прямые. Также нардеп предложил провести референдум по вопросу изменения флага.

«Депутаты могут поддержать и законопроект будет принят, но важно, примет ли изменения народ. […] Мое личное мнение таково, передо мной стоит флаг, к которому я привык, но если большинство решит, то я подчинюсь и этому флагу. У нас должен быть только один флаг», — сказал он.

На заседании стало известно, что Кабмин поддержал законопроект об изменении флага.

Инициатива депутатов по изменению флага вызвало широкое обсуждение в обществе.

Поддержали идею изменить флаг президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. По мнению главы государства, «с момента обретения независимости Кыргызстан сильно зависим от внешнего мира» и поэтому «пришло время пересмотреть облик флага».

Он считает, что с изменением флага «впредь будет так, будто солнце светит и улыбается», а Кыргызстан «отныне будет развитой и самостоятельной страной, подобно лучам солнца на флаге».

Выступили против изменений некоторые депутаты парламента, а также один из авторов государственного символа — Бекбосун Жайчыбеков. По его словам, предложение депутатов изменить волнистые лучи, изображенные на флаге, на прямые линии — «это худший вариант, самый худший из возможных». Кроме того, некоторые пользователи соцсетей запустили флешмоб #неменяйтефлаг, призывая депутатов не менять государственную символику.