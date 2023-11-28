ГКНБ 28 ноября сообщил о задержании сына экс-депутата Бориса Сана — Александра по подозрению в финансировании ОПГ покойного криминального авторитета Камчы Кольбаева.

В отношении Александара Сана завели уголовное дело по статьям «Финансирование организованных групп и преступных сообществ» и «Легализация и отмывание преступных доходов». В ГКНБ сообщили, что мужчину заключили под стражу в СИЗО Госкомитета до 4 января 2024 года.

По версии следствия, Сан вместе с Ильшатом Салимовым (сын основателя рынка «Мадина» Турсунтая Салимова) были в сговоре и под угрозами незаконно завладели недвижимым имуществом премиум класса на сумму $300 тысяч у одной из стройкомпаний.

В ГКНБ подчеркнули, что это была компания, которая планировала построить многоэтажный жилой дом премиум класса на территории бывшего детского сада, принадлежащей Турсунтаю Салимову.

«Позже указанная квартира была использована К.Асанбеком (Кольбаевым) для обмена на земельный участок со строением в Чолпон-Ате (бывшее казино “Зодиак”, принадлежащее Сан Б.А.), в целях дальнейшего строительства торгового центра», — пояснили в ГКНБ.

В ведомстве также сообщили, что эта квартира была оформлена на Александра Сана, «который занимался финансированием членов ОПГ Асанбека, а также легализацией преступных доходов».

«При этом, получены сведения о том, что семья Сан владеет 59 единицами дорогостоящего недвижимого имущества, в том числе коммерческого назначения общей стоимостью $80 млн. [Им принадлежат] в Бишкеке объекты недвижимости общей площадью 61 тысяча 918 кв. метров на сумму $50 млн, в том числе бывший комплекс “Сан сити” площадью 20 тысяч 800 кв. метров, где в настоящее время ведется строительство», — сообщили в Госкомитете.

Кроме этого, в ГКНБ сообщили, что семья Сан также владеет объектами по Иссык-Кульской области, к примеру коттеджи, расположенные в ЦО «Ак-Марал» по соседству с коттеджами Кольбаева. В ГКНБ заявили, что это «свидетельствует об их устойчивых связях».

По данным спецслужбы, В Иссык-Кульской семья Сан также владеет участками в курортно-рекреационных зонах на сумму $15 млн.

«Также установлено, что члены семьи Сан являются соучредителями 11 ОсОО в сферах строительства, общепита, гостиничного бизнеса и оптово-розничной торговли, а также располагает бизнесом за пределами Кыргызстана», — рассказали в ГКНБ.

Сын основателя рынка «Мадина» Ильшат Салимов был объявлен в розыск ГКНБ 20 ноября. Тогда в ведомстве сообщили, что Салимов, как и Сан, занимался финансированием ОПГ Кольбаева.

Сообщается, что Салимову заочно предъявлено обвинение по статьям «Финансирование организованных групп и преступных сообществ» и «Принуждение к совершению сделки или отказа от её совершения с применением шантажа или под угрозой применения насилия совершенное группой лиц по предварительному сговору и причинившие по неосторожности тяжкий вред».

По версии следствия, Салимов используя влияние Кольбаева, путем угроз незаконно лишал долей своих партнеров в различных бизнес-проектах, после чего от прибыли покупал земельные участки и под видом долевого участия в последующем спонсировали ОПГ Кольбаева.

Салимова старшего ГКНБ задержал в октябре 2023 года также по делу о финансировании ОПГ.

Кримавторитет Камчы Кольбаев был убит 4 октября во время спецоперации в Бишкеке. В ГКНБ сообщили, что вор в законе оказал «вооруженное сопротивление» при задержании и был «ликвидирован» ответным огнем.

После этого ГКНБ начал активно задерживать членов ОПГ Кольбаева. В начале октября спецслужбы отчитались о задержании более 40 активных членов и лидеров преступной группы. В числе задержанных есть и некоторые бизнесмены.