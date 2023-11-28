Министерство юстиции 27 ноября сообщило о начале тестирования электронных браслетов для наблюдения за подозреваемыми в совершении преступлений и тех, кто находится под надзором Службы пробации.

В ведомстве отметили, что «электронные браслеты очень эффективны в противодействии семейному насилию, так как могут ограничить радиус приближения соответствующих лиц к определенным субъектам\лицам\территориям».

Летом этого года на рассмотрение Жогорку Кенеша внесли законопроект «О включении электронных браслетов в процесс уголовного расследования».

«В случае принятия законопроекта, электронные браслеты и другие аналогичные электронные средства могут быть использованы на практике уже в 2024 году, не только в рамках реализации уголовно-исполнительного законодательства (в рамках электронного надзора через институт пробации), но также уже и в форме новой меры пресечения “электронное наблюдение”», — говорят в Минюсте.

Согласно действующему законодательству, электронные браслеты могут использоваться в уголовно-исполнительном производстве к уже осужденным лицам.

25 ноября в Кыргызстане стартовала кампания «16 дней активных действий против гендерного насилия». Символический старт кампании дал глава Кабмина Акылбек Жапаров на совещании Кабмина по вопросам предупреждения случаев насилия против женщин. На нем Жапаров поручил пересмотреть текущие госпрограммы и мероприятия по этой тематике, актуализировать и включить новые меры защиты и поддержки женщин.

Семейное насилие — это одна из главных проблем в Кыргызстане, которая остается актуальной уже многие годы. По данным МВД, в Кыргызстане за десять месяцев 2023 года зарегистрировали 10 тысяч 400 случаев семейного насилия.

В октябре 2023 года Кыргызстан второй год подряд был признан наиболее опасной страной для женщин из числа государств Центральной Азии согласно отчету WPS (Индекс мира и безопасности для женщин). В отчете говорилось, что доля женщин в органах власти Кыргызстана не превышает 20%, а 13% кыргызстанок подвергаются насилию со стороны близких.