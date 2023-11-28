Профильный комитет Жогорку Кенеша на заседании 28 ноября одобрил в первом чтении проект кредитного Соглашения «Улучшение качества воздуха в Кыргызстане» заключенный между КР и Международной ассоциацией развития. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.



Отмечается, что в рамках этого Соглашения Кыргызстан получит $50 млн, льготный период которого составляет 10 лет, ставка будет беспроцентной. Срок реализации до декабря 2030 года.

По словам замминистра природных ресурсов Асель Райымкуловой, проект состоит из четырех компонентов:

укрепление системы управления качеством воздуха;

поддержание экологически чистых решений для отопления домов;

озеленение города;

поддержка реализации проекта.

Также планируют начать собирать и распространять информацию о качестве воздуха, а также делать его анализ. В рамках проекта планируется строительство 11 автоматизированных станций для мониторинга основных загрязнителей воздуха в городах Бишкек, Ош, Кара-Балта, Токмок и Чолпон-Ата, а также модернизировать существующие. Кроме того, планируется создать зеленые пояса в Бишкеке, чтобы бороться в том числе с пылью.

«Смог возникает не только из-за дыма, но и пыли со стороны Сокулукского района и верхних зон. В советские годы вокруг полей высаживали лесополосы. Сейчас многих из них не осталось», — сообщил вице-мэр Жыргалбек Шамыралиев.

Последние несколько лет Бишкек каждую зиму возглавляет мировые рейтинги по уровню загрязнения воздуха. Несмотря на многочисленные обещания властей и рабочие группы по борьбе со смогом, ситуация с качеством бишкекского воздуха не менялась.

В октябре 2022 года представительство ООН в Кыргызстане презентовало результаты исследования о смоге, согласно которым основной источник загрязнения воздуха в Бишкеке – некачественный уголь, используемый для отопления частных домов. Также причинами загрязнения воздуха в столице называли некачественный бензин, плотность застройки многоэтажных домов и ТЭЦ города.

Фото на главной архивное: Павел Исаенко.