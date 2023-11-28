Президент Садыр Жапаров 28 ноября выступил на республиканском молодежном форуме «Кыялымдагы Кыргызстан», прошедшем в Бишкеке.



В своем выступлении Жапаров заявил, что нынешние власти «увеличили доходную часть бюджета почти в два с половиной раза, ввели строгий контроль таможенной системы, разоблачили лицо мафии».





«Когда меня избрали главой государства, эта мафия считала, что “все останется по-прежнему, и они продолжат грабить страну еще с большим энтузиазмом, чем раньше”. […] Так же думали многие наши либералы, городская молодежь и большая часть международного сообщества. Нам поверили и поддержали только простой народ. И конечно, мы не могли лишить их веры и надежды, мы не продали их. Я давно решил, что должен работать для людей. С теми, кто грабил государство, мне не по пути. Я могу многое простить, но я никогда не смогу простить тех, кто разрушил будущее нашего народа», — сказал он.

Жапаров заявил о разоблачении лица мафии на фоне событий вокруг бывшего замглавы Таможни Райымбека Матраимова — главного фигуранта серии расследований «Клоопа», OCCRP и «Азаттыка» о коррупции на таможне.

17 ноября глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил о выявлении «более 225 государственных служащих различного ранга, которые были тайно связаны» с Матраимовым, осужденным за коррупцию и покойным кримавторитетом Камчы Кольбаевым. Ташиев отмечал, что «отныне в стране не будет мафии Кольбаева и Матраимова».

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