Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев открыл банно-оздоровительный комплекс после масштабной реконструкции старой бани на проспекте Жибек-Жолу. Об этом 28 ноября сообщила пресс служба муниципалитета.

По её данным, площадь двухэтажного комплекса составляет 2,7 тысяч квадратных метров. Внутри есть парилка, бассейн, гардеробная, массажный кабинет, салон красоты, комната для отдыха, молитвенный зал, столовая, лифт для особенных горожан с ОВЗ и автопарковка. Баня рассчитана на 240 мест.

Проект бани был разработан организацией ОсОО «Нур-Строй-Групп», а строительством занимался подрядчик ОсОО «Лидер Хаус КК», сообщили в мэрии.

Мэрия Бишкека обещает доступные цены для всех посетителей. График работы – ежедневно с 8:00 утра до 22:00 часов ночи.

В начале декабря 2022 года мэрия Бишкека объявила тендер на строительство банно-прачечного комплекса на сумму почти в 180 млн сомов по проспекту Жибек Жолу. Мэр города Эмилбек Абдыкадыров еще летом обещал, что на этом месте появится социальная баня по приемлемым тарифам.

По теме: Жапаров поручил Кабмину строить бани в новостройках для борьбы со смогом в Бишкеке