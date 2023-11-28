Глава Кабмина Акылбек Жапаров, который находится с рабочей поездкой в Великобритании, призвал горнодобывающие компании вкладывать в разработку месторождений в Кыргызстане.



Как сообщили в пресс-службе Кабмина 27 ноября, Жапаров принял участие в работе 11-й международной горнодобывающей инвестиционной конференции «МАЙНЕКС – Евразия 2023».

Отмечается, что в своем выступлении глава Кабмина остановился на потенциале Кыргызстана в горнодобывающей отрасли. Так, по словам Жапарова, на территории республики были обнаружены более 15 тысяч месторождений и рудопроявлений различных видов полезных ископаемых, 500 из которых подверглись детальным геологоразведочным работам.



«Государственным балансом учтены запасы 1020 месторождений и участков по 51 виду полезных ископаемых – это золото, серебро, медь, вольфрам, молибден, редкоземельные металлы, сурьма, олово, железные руды, свинец и другие. Горнодобывающая отрасль в нашей стране развивается динамично и последовательно. На ее долю приходится свыше 6% общего объема ВВП и более 41% экспортных доходов», — сообщил он.



Так, по его словам, основными инвесторами горнодобывающей отрасли Кыргызстана являются, Великобритания, Турция, Китай, Россия и Казахстан. Жапаров отметил, что горнодобывающая отрасль республики ежегодно может приносить доход в размере более $1 млрд и «стать локомотивом всей экономики».

Он заверил, что сейчас в Кыргызстане создаются благоприятные условия для инвесторов, желающих вложить свой капитал в разработку месторождений полезных ископаемых в республике.

«Конечно, в истории долгосрочного партнерства в этой сфере не обходится без споров. В данном контексте, хотел бы отметить, что в прошлом году Кыргызстан и компания “Центерра Голд” пришли к общему пониманию вокруг проекта “Кумтор”. С подписанием всех необходимых документов в Нью-Йорке в сентябре прошлого года, наш спор с компанией “Центеррой Голд” был урегулирован в мирном ключе», — добавил Жапаров.



Как сообщили в Кабмине, по итогам конференции заключены меморандумы о взаимопонимании между Минприроды КР и компаниями «Чаарат Заав» и «МАЙНЕКС». Также подписан меморандум о взаимопонимании между Минэкономики КР и британской компанией «United Concrete Canvas».

«Кумтор» де-факто находился в управлении кыргызских властей с середины прошлого года — 17 мая 2021 года там ввели внешнее управление. Это стало причиной противостояния с канадской компанией Centerra Gold Inc., которая и разрабатывала рудник. Компания подала несколько исков против правительства Кыргызстана в международные суды.

29 июля 2022 года власти Кыргызстана объявили об окончательном переходе «Кумтора» Кыргызстану, достигнув мирового соглашения с Centerra.