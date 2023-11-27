Чеченский активист Мансур Мовлаев покинул Кыргызстан, чтобы не быть выдворенным в Чечню, где, по словам мужчины, ему угрожала опасность.

Как рассказал изданию «Кавказ.Реалии» его адвокат Бакыт Автандил, Мовлаев покинул страну после того, как Бишкекский горсуд освободил его из-под стражи, но оставил в силе решение о выдворении из страны.

«Он покинул республику, чтобы не быть депортированным. Каким образом, я не знаю. Можно сказать, что он единолично исполнил решение суда и самостоятельно покинул пределы Кыргызстана», — сказал он, отметив, что местонахождение Мовлаева не раскрывается в целях безопасности.

Чеченского активиста Мансура Мовлаева задержали 20 августа в Иссык-Кульской области во время «контртеррористической деятельности по противодействию спящим ячейкам международной террористической организации (МТО)». По данным ГКНБ, он находился в межгосударственном розыске России.

В спецслужбе утверждали, что Мовлаев якобы входил в спящую ячейку по указанию эмиссаров МТО в Сирии и был приверженцем радикальной идеологии.

Также по данным Госкомитета, активист в январе этого года незаконно пересек границу Кыргызстана и находился на территории страны, используя поддельный паспорт гражданина РФ. После задержания Мовлаева водворили в СИЗО ГКНБ.

После задержания активиста представители чеченского оппозиционного движения 1ADAT на своем YouTube-канале 20 августа выпустили ролик, посвященный Мовлаеву. По их словам, активист выступал с критикой чеченских властей.

В начале октября Первомайский райсуд Бишкека приговорил Мовлаева к шести месяцам колонии с последующим выдворением за пределы страны за незаконное пересечение границы КР. 20 ноября Бишкекский горсуд признал активиста виновным в незаконном пересечении госграницы и вынес решение выдворить его из страны.

Сам Мовлаев и его адвокаты просили суд о том, чтобы в случае назначения наказания, ему дали возможность отбывать его в Кыргызстане. Он опасался, что на родине его ждут пытки.