Кыргызстан построит еще одну дорогу на границе с Таджикистаном, где случился конфликт — Разаков

Анклав Ворух, Баткенская область. Фото: Жанарбек Жолдошбаев RFE / RL

По итогам переговоров с Таджикистаном кыргызские власти построят еще одну дорогу на приграничном участке, где произошел конфликт между жителями двух стран — в стычке погибли двое таджикистанцев и были ранены три кыргызстанца.

Власти Кыргызстана должны были построить только одну дорогу по маршруту Аксай — Тамдык, но из-за начала строительных работ между местными жителями обеих стран произошел конфликт.

В итоге ситуацию решили тем, что власти Кыргызстана пообещали построить еще одну дорогу, которая соединит таджикские населенные пункты Исфару и Ворух — об этом заявил кыргызский вице-премьер Жениш Разаков.

Ворух — таджикский эксклав, окруженный территорией Кыргызстана. Вокруг него не раз происходили приграничные конфликты, из-за того, что власти обеих стран в течение пары десятилетий не могут согласовать свои границы после распада СССР.

«Нужно четко понимать, что [новая] дорога [от Воруха до Исфары] не является статусной, независимой и так далее, об этом, конечно, разговора нет. Нет никакого разговора, что [жителям анклава Ворух] предоставляется какой-то коридор. Просто это дополнительная дорога, по которой как граждане Кыргызстана, так и граждане Таджикистана могут ездить», — сказал Разаков на пресс-конференции 20 марта.

Он добавил, что кыргызские власти завершат строительство дороги Аксай — Тамдык в объезд Воруха, чтобы кыргызстанцы, перегоняя скот на пастбища, не заходили на территорию таджикского анклава.

«В протоколе мы согласовали, что кыргызская сторона обязуется и будет завершать эту дорогу [Аксай — Тамдык]. Ее строительство уже начато. Там уже решены все тендерные вопросы с выбором подрядчика. В данном направлении тоже проводится работа», — цитирует слова Разакова издание 24.kg.

Конфликт на кыргызско-таджикской границе

Конфликт между жителями кыргызского поселка Аксай и таджикского анклава Ворух произошел 13 марта из-за объездной трассы Аксай — Тамдык, которую начали строить власти Кыргызстана.

Жители Воруха выступили против этой дороги, потому что, по их мнению, она проходит по спорным участкам Таджикистана и Кыргызстана. Кыргызстанцы же уверяют, что строительство трассы идет на территории Кыргызстана.

Разногласия по строящейся дороге между жителями анклава и кыргызского села переросли в закидывание камнями, а затем — в перестрелку. По информации таджикских властей, в результате столкновений погибло двое таджикистанцев, кыргызская сторона сообщила о трех раненых.

На приграничных территориях Кыргызстана и Таджикистана есть много несогласованных участков. Это вызывает напряжение на приграничных территориях — местные жители обеих стран ссорятся друг с другом по вопросам пользования водой и незаконного пересечения границы.