Астана будет называться Нурсултан — парламент Казахстана одобрил идею нового президента

Нурсултан. Фото: «Информбюро.kz»

Депутаты парламента Казахстана единогласно поддержали идею нового президента Касыма-Жомарта Токаева о переименовании столицы из Астаны в Нурсултан.

«43 депутата Сената — за. От Мажилиса 103 депутата, за — 103. Таким образом, уважаемые коллеги, принято историческое решение», — цитирует издание Tengrinews председателя парламента Казахстана Руслана Нигматулина.

Он сообщил, что президент Казахстана решил, что парламент может принять это решение без референдума, а Конституционный совет назвал это законным.

Теперь документ о переименовании города должен подписать президент Касым-Жомарт Токаев, который и стал инициатором этой идеи. Он объяснил эту инициативу необходимостью «увековечить имя» Нурсултана Назарбаева, который 19 марта объявил о своей отставке с поста президента после почти 30 лет правления страной. По словам Назарбаева, он сделал для страны «все, что мог» и ставил во главе своей политики экономику Казахстана.

Однако Назарбаев не уходит из политики — он остается главой Совбеза Казахстана, а также останется во главе партии «Нур Отан», которая занимает большинство мест в парламенте. Назарбаев правил Казахстаном бесменно с 1990 года.