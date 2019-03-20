Депутат предложил закон, в котором госслужащим не запрещено работать с родными. Позже он назвал это «ошибкой»

Парламентарий Марлен Маматалиев вынес на общественное обсуждение новый законопроект «О политической службе». По словам депутата, этот закон уточняет требования к политическим государственным служащим (тем, кто принимает важные решения для страны, например, министрам).

Во многом текст законопроекта Маматалиева похож на текст существующего закона «О государственной службе». Однако в нем нет важного правила, которое есть для чиновников — это пункт о запрете на работу со своими родными.

Сам Маматалиев объяснил «Клоопу», что это ограничение забыли добавить во время составления законопроекта — по его словам, он хотел добавить только требование стажа для политических служащих и для этого составил отдельный документ.

«Мы допишем [запрет]. Никаких проблем в этом не вижу. Я всего лишь хотел ввести стаж работы. Где-то не дописали ребята. Что теперь из-за этого делать трагедию? […] Маленькая ошибка произошла», — сказал он.

Депутат считает, что кандидаты на должности министров должны обладать пятилетним стажем работы на государственной службе — по словам Маматалиева, в этом он убедился на собственном опыте.

«К политическим должностям у нас нет никаких требований. Опытный [человек] или нет, есть у него образование в этой сфере, проработал он [в этой среде]. Приходит человек со стороны, не имея ни дня опыта в госслужбе, не имея даже понятия в отрасли и становится министром или руководителем ведомства», — заявил он.

До того, как стать депутатом парламента, Маматалиев три года проработал в соцфонде, а затем перешел на работу в министерство экономики. Кроме этого, он дважды работал в аппарате правительства Кыргызстана. Впервые Маматалиев начал там работать с 2009 по 2010 годы, а затем вернулся на период с января по сентябрь 2012 года.

Соавтор: Асель Осмонгазиева