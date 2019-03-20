Дикие маршрутки, куриные сюрпризы и халяль. Что иностранцы думают о Кыргызстане

Люди

Даниел Пресечан: Бишкекчане любят общаться — садишься в такси и водитель начинает тебя засыпать вопросами о том, есть ли у тебя жена, сколько детей, где ты работаешь. Если я сажусь в такси к водителю постарше, то, когда он узнает, что мне 30 лет и я все еще не женат, то обычно он смотрит на меня так, как будто думает, что со мной что-то не так. Молодые просто пожимают плечами. На Западе такие вопросы задавать не принято, но здесь это нормально. Я уже привык и теперь сам спрашиваю их о том же.

Мари-Аликс Детри: По сравнению с парижанами, люди в Бишкеке более открытые и общаются экспрессивнее. Здесь мне все время помогали в ситуациях, когда я не знала дорогу, предлагали подвезти на другой конец города бесплатно. Может быть, это из-за того, что я отчетливо выгляжу как иностранка, и людям любопытно со мной пообщаться.

Я общаюсь и с кыргызами, и с русскими и заметила, что кыргызы более гостеприимные. А в русских мне очень нравится манера говорить прямо. Например, когда они заказывают такси, то говорят «Фатьянова, 5», и все — никаких «Здравствуйте», «Спасибо», «До свидания». Во Франции такое сочтут очень грубым. Я немного переняла эту манеру разговора и иногда теперь так общаюсь с друзьями. Сразу говорю им “Мне нужно это”, а потом добавляю “Ой, извини, привет”.

Даже во Франции я считаюсь очень большой феминисткой, постоянно ввязываюсь в споры. А уж тут меня воспринимают совсем радикальной. В такси меня часто спрашивают, замужем ли я и хочу ли иметь детей. Когда я отвечаю, что не собираюсь замуж и не хочу детей, люди говорят: “Чтоо?”. А я просто хочу быть свободной и жить для себя.

Здесь людям приходится бороться и прилагать очень много усилий, чтобы отстоять свои права, и поэтому они бьются до конца. Мне это очень нравится. Чем тебе тяжелее, тем больше у тебя энергии.

Шаана Фатимат: Когда я прилетела в Бишкек и нас встретили сотрудники вуза, то отвезли в отель и прямо там, без оформления документов, взяли с нас деньги за обучение. Только спустя восемь месяцев и после многочисленных просьб они все-таки оформили эти платежи официально.

Чем дольше я жила в Бишкеке, тем чаще я замечала атмосферу дискриминации в городе. Перед началом обучения нашей группе надо было пройти диспансеризацию, и это было ужасно. Многие студенты столкнулись с тем, что их толкали и пихали из-за того, что они не понимали указаний персонала на русском. Я сама столкнулась с насмешками в кабинете рентгенографии — женщина, работавшая там, раскритиковала меня за то, что я одеваюсь не как мусульманка, потому что я была в джинсах и в хиджабе. Говоря о моей неподобающей на ее взгляд одежде, она при всех схватила меня за ягодицы. Позже мы рассказали об этом декану, но нас никто не воспринял всерьез.

Когда я начала посещать занятия в университете, то поняла, что многие из них абсолютно бесполезны. В содержании лекций были ошибки, а некоторые презентации были просто скачаны из интернета и плохо переведены с русского на английский. Практических занятий у нас тоже не было. Когда я пыталась поднимать эти вопросы, администрация вуза всему находила оправдание и защищала университет до последнего.

Мухаммад Зубэйр: Кыргызстан — традиционная страна, люди здесь уважают и сохраняют свои традиции. Когда я спрашиваю у коллег-кыргызстанцев, какие у них планы на выходные, они часто говорят, что поедут к родителям или родственникам супруга, чтобы помочь по дому или в саду. В Канаде к родственникам ездят только на большие праздники — Рождество, День благодарения, Новый год — и то неохотно.

Тут общение между людьми очень тесное, даже учитывая, что Бишкек — это большой город, столица. Однажды я по дороге на работу зашел в магазин за едой, и с тех пор продавец из этого магазина всегда здоровается со мной, когда я прохожу мимо. В больших канадских городах такого не бывает.

Я практикующий мусульманин и для меня большой плюс, что здесь развитая религиозная культура. Здесь ты можешь быть верующим, и при этом оставаться современным. В Пакистане, где я родился, есть четкая грань — если ты верующий, тебе нельзя слушать музыку, потому что это харам, нельзя зайти в заведение, потому что там подают алкоголь. В Бишкеке я могу интересоваться модой, современной музыкой, ночной жизнью и при этом оставаться мусульманином.