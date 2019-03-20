На депутатку Жылдыз Мусабекову написали заявление в Генпрокуратуру

Жылдыз Мусабекова. Фото: пресс-служба парламента

Глава Бишкекских Феминистских Инициатив Гуляим Айылчы написала заявление на депутатку парламента Жылдыз Мусабекову. Активистка попросила Генпрокуратуру дать юридическую оценку посту в фейсбуке от имени Мусабековой о том, что нужно «избивать» мужчин, которые не хотят жениться, и девушек, которые не хотят наливать чай.

Айылчы сообщила «Клоопу», что подала заявление 20 марта. По ее мнению, представительница народа не должна «призывать к насилию».

«Негативные призывы публичного человека могут существенно повлиять на мнение общества и подтолкнуть их к незаконным действиям и насилию», — пояснила Айылчы.

Активистка в своем заявлении указала пост в фейсбуке, который написан от имени депутатки Жылдыз Мусабековой. Айылчы уверена, что аккаунт ведет сама депутатка.

Генпрокуратуру попросили дать юридическую оценку следующим высказываниям:

• «мужчин, которые не хотят детей, девушек, которые не хотят наливать чай, что было неприемлемо для наших предков, надо не просто материть, а избивать»;

• «Надо вытрясти из них дурь. Есть достойные парни?».

Лозунг о нежелании наливать чай был на плакате участницы женского марша, который прошел 8 марта. Марш ежегодно организовывает организация Бишкекские Феминистские Инициативы. В 2019 году мирное шествие собрало около 400 человек — это рекордное количество участников по сравнению с предыдущими годами.

Некоторые плакаты участников марша и участие в нем представителей ЛГБТ сообщества вызвали недовольство у большинства депутатов парламента. В том числе у депутатки от партии власти Жылдыз Мусабековой.

Она заявила на заседании парламента, что в Центральной Азии «впервые прошел гей-парад» — так она назвала мирный женский марш. Также Мусабекова потребовала от сотрудников Госкомитета нацбезопасности и Министерства внутренних дел узнать, кто и зачем организовал марш.

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