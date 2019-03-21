С тех пор, как Нурсултан Назарбаев объявил о том, что уходит с поста президента Казахстана, из этой страны хлынула лавина очень странных новостей.
И если в день объявления отставки, 19 марта, жители Казахстана и ближайших стран обсуждали, собственно, саму отставку, то на следующий день всё внимание переключилось на совсем уж сюрреалистическую новость о переименовании казахской столицы Астаны в Нурсултан.
Переименование произошло с фантастической скоростью. Ещё утром об этом никто не знал, а уже во второй половине дня, после инаугурации Касым-Жомарта Токаева, у казахских парламентариев вдруг оказался готовый законопроект.
Соцсети, разумеется, бурлят по этому поводу на полную мощность, но именно это, очевидно, и нужно властям Казахстана.
Переименование Астаны — это ярчайший пример создания инфошума на пустом месте, когда нужно сотворить что-то настолько абсурдное, что действительно важная новость на этом фоне затеряется.
Что уж кривить душой, даже мы в «Клоопе» повелись на это и сделали вчера переименование Астаны главной новостью дня.
Куда же более значимым событием 20 марта стало назначение Дариги Назарбаевой, дочери Нурсултана, на пост председателя сената.
Инфошум удался настолько, что когда вбиваешь в Google News «Дарига Назарбаева», топовые новости по этому запросу всё равно либо о переименовании Астаны, либо об инаугурации Токаева:
Председатель сената — это очень влиятельная в Казахстане фигура. Именно этому человеку автоматически передаётся власть, если, например, президент решает самоотстраниться.
То есть, теперь достаточно, чтобы послушный президент Токаев просто отрёкся от своей должности (а его долго уговаривать не надо будет), и Дарига Назарбаева возглавит страну, которой все годы независимости управлял её отец.
Таким образом, это будет уже вторая де-факто монархия на постсоветском пространстве после Азербайджана. Но это не обсуждается сейчас ни в казахском, ни в постсоветском пространстве в таких масштабах, в каких обсуждается переименование Астаны.
Народный гнев перенаправлен в пустоту, трюк удался.