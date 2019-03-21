С тех пор, как Нурсултан Назарбаев объявил о том, что уходит с поста президента Казахстана, из этой страны хлынула лавина очень странных новостей.

И если в день объявления отставки, 19 марта, жители Казахстана и ближайших стран обсуждали, собственно, саму отставку, то на следующий день всё внимание переключилось на совсем уж сюрреалистическую новость о переименовании казахской столицы Астаны в Нурсултан.

Переименование произошло с фантастической скоростью. Ещё утром об этом никто не знал, а уже во второй половине дня, после инаугурации Касым-Жомарта Токаева, у казахских парламентариев вдруг оказался готовый законопроект.

Соцсети, разумеется, бурлят по этому поводу на полную мощность, но именно это, очевидно, и нужно властям Казахстана.

Переименование Астаны — это ярчайший пример создания инфошума на пустом месте, когда нужно сотворить что-то настолько абсурдное, что действительно важная новость на этом фоне затеряется.

Что уж кривить душой, даже мы в «Клоопе» повелись на это и сделали вчера переименование Астаны главной новостью дня.

Куда же более значимым событием 20 марта стало назначение Дариги Назарбаевой, дочери Нурсултана, на пост председателя сената.

Инфошум удался настолько, что когда вбиваешь в Google News «Дарига Назарбаева», топовые новости по этому запросу всё равно либо о переименовании Астаны, либо об инаугурации Токаева: