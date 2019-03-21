Его ближайший соратник и лидер партии «Республика — Ата-Журт» Руслан Казакбаев подтвердил «Клоопу», что Бабанов планирует вернуться в Кыргызстан «в самое ближайшее время».

«Он [хочет] продолжить служить своему отечеству, своему народу […] Здесь не идет вопрос о политике. Насколько я знаю, он полон планов оказать содействие по привлечению инвестиций, по развитию экономики Кыргызстана», — сказал Казакбаев.

Он сказал, что не знает, когда именно Бабанов может вернуться в страну: «Это должно быть его решением». Казакбаев надеется, что власти Кыргызстана пересмотрят уголовные дела Бабанова и не станут его преследовать.

«Надеюсь, что политически-мотивированное уголовное дело [против Бабанова] рассмотрят справедливо, и [оно] будет закрыто […] В Кыргызстане все понимают, что это за дело», — сказал он.

Информация о возвращении Бабанова в Кыргызстан появилась на фоне конфликта между бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым (при котором были возбуждены дела) и действующим главой государства Сооронбаем Жээнбековым.

С начала ссоры президентов весной 2018 года в Кыргызстане стали пересматривать дела осужденных политиков, против которых возбудили дела во времена Атамбаева. По словам Казакбаева, контекст заявления Бабанова «абсолютно никакого отношения не имеет [к ссоре политиков]».