Бывший кандидат в президенты и бизнесмен Омурбек Бабанов намекнул в своем поздравлении с Ноорузом, что вернется в Кыргызстан. Он находится за пределами страны с того момента, как против него возбудили несколько уголовных дел после поражения на президентских выборах 2017 года.
Его ближайший соратник и лидер партии «Республика — Ата-Журт» Руслан Казакбаев подтвердил «Клоопу», что Бабанов планирует вернуться в Кыргызстан «в самое ближайшее время».
«Он [хочет] продолжить служить своему отечеству, своему народу […] Здесь не идет вопрос о политике. Насколько я знаю, он полон планов оказать содействие по привлечению инвестиций, по развитию экономики Кыргызстана», — сказал Казакбаев.
Он сказал, что не знает, когда именно Бабанов может вернуться в страну: «Это должно быть его решением». Казакбаев надеется, что власти Кыргызстана пересмотрят уголовные дела Бабанова и не станут его преследовать.
«Надеюсь, что политически-мотивированное уголовное дело [против Бабанова] рассмотрят справедливо, и [оно] будет закрыто […] В Кыргызстане все понимают, что это за дело», — сказал он.
Информация о возвращении Бабанова в Кыргызстан появилась на фоне конфликта между бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым (при котором были возбуждены дела) и действующим главой государства Сооронбаем Жээнбековым.
С начала ссоры президентов весной 2018 года в Кыргызстане стали пересматривать дела осужденных политиков, против которых возбудили дела во времена Атамбаева. По словам Казакбаева, контекст заявления Бабанова «абсолютно никакого отношения не имеет [к ссоре политиков]».
Президентские амбиции Бабанова
Омурбек Бабанов был главным оппонентом провластного кандидата Сооронбая Жээнбекова на президентских выборах в 2017 году. Тогда он набрал 33 процента голосов и занял второе место. Бабанов признал свое поражение и поздравил Жээнбекова с победой.
Вскоре после выборов против Бабанова возбудили несколько уголовных дел: по первому делу его подозревали в подготовке к захвату власти, а по второму — в разжигании межнациональной розни. Бизнесмен назвал обвинения в свой адрес «абсурдом» и «произволом со стороны правоохранительных органов».
Бабанов покинул Кыргызстан в ноябре 2017 года, его сторонники сообщали, что он уехал на лечение в Москву. 30 декабря того же года Бабанов объявил об уходе из политики. Он объяснил свое решение обещанием закончить политическую карьеру в случае проигрыша на выборах.
Сам Бабанов долгое время возглавлял вторую по величине партию в стране — «Республику — Ата-Журт» — и с 2011 по 2012 годы был премьер-министром Кыргызстана.