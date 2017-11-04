Депутат и замглавы фракции «Республика-Ата Журт» Руслан Казакбаев сообщил, что лидер фракции Омурбек Бабанов уехал на 10 дней лечиться в Москве. До этого кыргызские СМИ связывали отсутствие политика в стране с возбуждением на него уголовного дела.

Депутат Руслан Казакбаев в интервью изданию «Спутник» заявил, что Бабанов взял отпуск и уехал на 10 дней лечиться в России.

«Он не пропадал и не сбегал. Всегда выходит на связь. Я недавно узнал об уголовном деле против него через СМИ. Связываемся с ним, в ближайшее время, думаю, будут комментарии», — сказал он.

Ранее издание «Кактус» написало, что последние три недели бывший кандидат в президенты Кыргызстана Омурбек Бабанов не принимает участия в деятельности парламента из-за отсутствия в стране.

Это подтверждают протоколы результатов голосования в парламенте — согласно документам, депутат не появлялся в парламенте с 19 октября.

Кроме того, издание со ссылкой на источник в Погранслужбе Кыргызстана сообщило, что Бабанов уехал в Москву 23 октября и до сих пор не вернулся обратно.

«Кактус» также написал, что по предварительным данным политик сейчас находится в Чехии.

Помощник депутата Нурлан Абдалиев в интервью Kloop.kg сказал, что не знает, где сейчас Бабанов.

Он также отказался прокомментировать заведенное на депутата уголовное дело за призывы к «разжиганию межнациональной розни».

Вице-спикер парламента и член фракции «Республика — Ата Журт» Алтынай Омурбекова в интервью изданию «Спутник» заявила, что депутаты дадут правовую оценку возбужденному уголовному делу после ноябрьских праздников.

«На данный момент неизвестно, где находится Бабанов, я буду это уточнять. Знаю, что после выборов он взял краткосрочный отпуск. Думаю, Омурбек Токтогулович уже вышел на работу, но я пока с ним не связывалась», — сказала она.

Ранее на своей пресс-конференции по итогам президентских выборов проигравший кандидат Бабанов пообещал, что не будет уезжать из страны, но хочет отдохнуть.

Спустя четыре недели после выборов Генеральная прокуратура Кыргызстана сообщила, что возбудила уголовное дело против Бабанова.

Следствие подозревает его в «свержение власти» и «разжигание межнациональной розни».

Поводом для таких подозрений стало выступление Бабанова во время предвыборной агитации в микрорайоне «Амир-Тимур» в Оше 28 сентября.

Подозрения строятся на фразах политика «лучше умереть стоя, чем стоять на коленях» и «если хоть один милиционер будет обижать узбеков, то он уйдет со своей должности».

Советник политика Мирсулжан Намазалиев на пресс-конференции 10 октября заявил, что эти слова Бабанова вырвали из контекста и смонтировали.

В свою очередь Генпрокуратура отрицает факт монтажа.

В ГКНБ пока не могут ответить, вызывали ли на допрос по уголовному делу политика.

На выборах Бабанов был главным оппонентом кандидата от провластной партии СДПК Сооронбая Жээнбекова, в итоге получившего большинство голосов избирателей.

После выборов Бабанов признал итоги голосования, но при этом обвинил власти в «использовании административного ресурса» и «черного пиара» против него.

Инаугурация на пост президента Сооронбая Жээнбекова пройдет 24 ноября.

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