Министр экономики Артем Новиков заявил, что Узбекистан готов покупать кыргызские товары. Из-за проблем на кыргызско-казахской границе Кыргызстан ищет альтернативные рынки сбыта для своей продукции.

Новиков сообщил, что в Ташкенте были подписаны несколько двусторонних контрактов. По его словам, Кыргызстан может предложить Узбекистану картофель, молочную продукцию, строительный камень и уголь.

«В ближайшее время будем готовить бизнес-диалог с узбекскими партнерами, чтобы предприниматели могли представить нашу продукцию и найти партнеров», — сказал он.

Также Новиков добавил, что прорабатывается вопросы сотрудничества с китайской стороной.

Ранее президент Алмазбек Атамбаев поручил правительству решить вопрос с альтернативными рынками сбыта для скоропортящейся продукции, которая застряла на кыргызско-казахской границе, в Узбекистан и Китай.

Также Атамбаев заявил, что необходимо срочно проектировать и строить железную дорогу Китай — Кыргызстан — Узбекистан.

Критика Атамбаева в адрес казахских властей

Ситуация на кыргызско-казахской границе ухудшилась после заявления президента Казахстана Алмазбека Атамбаева, обвинившего власти Казахстана «любви к Бакиевым» и в том, что они «разворовывают богатства» страны.

На контрольно-пропускных пунктах кыргызско-казахской границы 10 октября начали образовываться людские заторы и автомобильные пробки, кроме того Казахстан усилил фитосанитарный контроль в отношении кыргызских продуктов.

После этого Атамбаев обвинил власти Казахстана в том, что последние несколько лет их действия были направлены на развал Евразийского экономического союза.

Правительства двух стран 18 октября договорились об облегченном пропуске через границу граждан и пустых автомобилей.

Но скорость пропуска грузовых фур через границу со стороны казахских пограничников все еще очень низкая.

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