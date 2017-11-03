Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков на саммите стран СНГ в Ташкенте обвинил власти Казахстана в том, что они создают «искусственные барьеры» для кыргызстанцев на кыргызско-казахской границе. Его казахский коллега Бакытжан Сагинтаев назвал высказывания Исакова «некорректными».

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков заявил на проходившем в Ташкенте заседании саммита стран СНГ, что власти Казахстана нарушают принципы свободной торговли.

Исаков сказал, что казахское правительство создает «искусственные барьеры» для кыргызских и других иностранных грузоперевозчиков, которым приходится стоять в очереди на границе по пять суток.

При этом глава правительства добавил, что казахская сторона каждый раз объясняет такую ситуацию различными причинами, включая контрабанду товаров.

«Можно ли назвать контрабандой 20% грузов с сельскохозяйственной продукцией, выращенной в Кыргызстане, или контрабандой молочную продукцию, поставляемую на рынки Казахстана из предприятий, находящихся в едином реестре Евразийского экономического союза? А может быть транзит 80% грузов в Россию тоже является контрабандой?!» — возмутился Исаков.

Исаков утверждает, что претензии казахской стороны к кыргызской продукции, поставляемой в Казахстан, не соответствуют подписанным договорам и соглашениям.

Кроме того, Исаков заявил, что действия Казахстана с 10 октября при транзите товаров через их страну являются «прямым нарушением» международных обязательств Казахстана.

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев назвал заявления Исакова «некорректными». По его словам, позиция Казахстана полностью соответствует нормам ЕАЭС.

«Законодательство Кыргызстана по налоговому администрированию нужно привести в соответствие. Мы защищаем не только свои интересы, но и интересы ЕАЭС. Мы готовы к диалогу и взаимодействию в части ветеринарного, фитосанитарного и таможенного контроля. Наша цель — создание стабильного развития стран союза», — сказал Сагинтаев.

В результате премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков с «особым мнением по нарушениям Казахстана» подписал решение «О ходе реализации положений о зоне свободной торговли».

Это соглашение направлено на обеспечение свободной торговли между Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Молдовой, Украиной и Россией.

Ранее казахская сторона заявила, что может усилить контроль на границе, если Кыргызстан не устранит все недочеты в работе таможни.

Дипломатический скандал

Ситуация на границе осложнилась после того, как президент Алмазбек Атамбаев во время выступления перед учителями 7 октября обвинил власти

Казахстана в том, что они «разворовывают богатства» страны.

После этого 10 октября казахские пограничники усилили режим пропуска граждан через границу — на пропускных пунктах начали скапливаться очереди и появились автомобильные заторы.

Такая ситуация сохранялась до 18 октября — когда правительства двух стран договорились об облегченном пропуске через границу граждан и пустых автомобилей. Но автомобили движутся очень медленно, из-за этого образовываются многокилометровые заторы.

Премьер-министр Сапар Исаков 30 октября подписал постановление о предоставлении отсрочки по таможенным платежам, налогам и соцотчислениям для застрявших на кыргызско-казахской границе предпринимателей.

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