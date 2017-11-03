Минздрав расторгнул трудовые договоры с шестью руководителями и главврачами клиник — некоторые из них якобы возглавляли медицинские учреждения более 30 лет. Новых руководителей будут набирать по конкурсу.

Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев 2 ноября подписал указ об увольнении шести глав медицинских учреждений.

Освобождены от должностей Директор Центра семейной медицины № 2 Жыргыл Касымалиева, главврач Городской клинической больницы № 1 Жусуп Бошкоев, главврач Поликлиники студентов Чынара Балтабаева, главврач Городского эндокринологического диспансера Светлана Мамутова, директор Городского перинатального центра Бурул Алмазбекова и и.о. главного врача Специализированного центра реабилитации детей и семьи Роза Кочорбаева.

Минздрав утверждает, что увольнения связаны с возрастом руководителей учреждений и с тем, как долго они занимают высокие должности. По словам министра здравоохранения, некоторые из них занимают свою должность по 30 и более лет.

Талантбек Батыралиев призвал «дать дорогу молодым».

«Мир не стоит на месте. Освобожденные от должностей руководители — пенсионного возраста. Они положили немало сил, чтобы улучшить оказание медицинской помощи гражданам страны, но надо двигаться вперед и давать дорогу молодым», — сказал он.

При этом уволенные руководители на общих основаниях смогут принять участие в конкурсе на должность новых главврачей клиник.

Минздрав обещает учесть мнение населения и не нанимать тех руководителей, которые «плохо справлялись со своими обязанностями».

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