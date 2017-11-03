Президент Алмазбек Атамбаев выделил из президентского фонда 3 млн 111 тысяч сомов на благоустройство монумента, символизирующего дружбу народов Кыргызстана и России.
Сумма в 3 млн 111 тысяч сомов будет выделена из президентского фонда на благоустройство монумента Дружбы народов и сквера вокруг памятника.
Монумент символизирует собой дружбу народов Кыргызстана и России.
Памятник был открыт в 1974 году в честь 100-летнего юбилея добровольного вхождения Кыргызстана в состав Российской империи.
Монумент находится на проспекте Чуй в районе исторического музея.
Памятник находится в плохом состоянии и нуждается в реставрации.
Ранее были отреставрированы скульптуры Ольги Мануиловой, украшавшие театр оперы и балета, и фонтан «Солнечные рыбки» скульптора Владимира Кругмана. Также были отмыты скульптуры музея под открытым небом в Дубовом парке в центре Бишкека.
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