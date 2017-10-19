Неизвестные написали на памятнике «Слезы матерей» в Оше свои имена, почту, адрес инстаграм странички, а также повредили мемориальную доску.

Пресс-секретарь комбината по благоустройству и озеленению Оша Иманбек Советбеков сообщил изданию «Азаттык» об осквернении памятника «Слезы матерей».

По его словам, на памятнике неизвестные написали свои имена, адреса электронной почты и инстаграм страниц.

Также они повредили мемориальную доску на памятнике, посвященную памяти пропавшим без вести во время межэтнического конфликта в Оше в 2010 году.

Пресс-секретарь мэрии Оша Талант Канатбеков в интервью Kloop.kg сказал, что слышал о факте вандализма, но уточнил, что мэрия пока узнает подробности.

Сейчас неизвестных ищут через электронные адреса, которые они написали на памятнике.

Советбеков сообщил, что из-за нечетких надписей найти пока никого не удалось. К тому же, в районе памятника нет видеокамеры, что усложняет поиски.

Мемориальный комплекс «Слезы матерей» находится на центральной площади Оша.

Его открыли в 2011 году в память о погибших и пропавших в межэтническом конфликте в 2010 году.

Памятник представляет фигуры кыргызской и узбекской женщин, которые скорбят о своих погибших близких.



По теме: