Акимиат Ленинского района хочет демонтировать инсталляцию «Очки. Точка зрения» из-за того, что ее постоянно ломают. Однако группа Doxa Art, которая установила арт-объект, заявила что собирается отреставрировать его.

Аким Ленинского района города Бишкек Нурдин Тынаев сказал изданию 24.kg, что районная администрация демонтирует арт-инсталляцию «Очки. Точка зрения».

По его словам, молодежь считает, что «объект стоит для отработки их ударов». Аким также добавил, что «Очки» уберут на зимний период, а весной решат стоит ли их возвращать.

«Сама конструкция простояла больше года под открытым небом. Поэтому на зиму демонтируем, а весной решим, возвращать ли ее. Сейчас у нас есть несколько проектов на согласовании. В любом случае на Аллее молодежи мы будем ставить конструкции, но попрочнее», — отметил Тынаев.

Лидер группы Doxa Art Сергей Келлер в интервью Kloop.kg сообщил, что не знал о решении акимиата. Он и его команда 18 октября решили отреставрировать арт-объект.

«Мы хотим ее отреставрировать, мы только сегодня там были, смотрели. Хотим сделать ее [инсталляцию] более вандалоустойчивой, полностью железную, чтобы ее не ломали. Скорее всего на деньги Фонда Сороса», — сказал он.

По словам Келлера, они не встречались и не обговаривали с властями будущее арт-объекта.

Что происходило с арт-инсталляцией?

Инсталляция, которую установили в Бишкеке 27 июля 2016 года, ломалась трижды в течение сентября этого года.

Когда очки были обнаружены поломанными в первый раз — 18 сентября — это вызвало общественное возмущение, а милиция пыталась найти предполагаемых вандалов.

После этого арт-объект был найден сломанным еще несколько раз.

Мэрия трижды ремонтировала инсталляцию, после чего муниципалитет заявил, что не будет больше ее реставрировать, потому что она не находится на балансе города.

Позже версия о вандализме не подтвердилась. Издание «Спутник» 5 октября опубликовало видео с камеры наблюдения, на котором запечатлено, как стекло из арт-объекта выпало само.

В пресс-службе милиции Бишкека подтвердили, что инсталляцию никто не портил.

Очки высотой в два метра были установлены арт-группой DOXA. Если стоять напротив очков и смотреть сквозь них, можно увидеть висящую в воздухе надпись «Чтобы защищать свои права, нужно их знать».

Надпись нанесена на кыргызском и русском языках — очки помогают увидеть текст с правильного ракурса.

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