Фото дня: Художники построили город из выброшенного пенопласта

Инсталляция арт-группы DOXA в выставочном зале Asanbay 6 октября. Художники два дня собирали пенопласт на свалках и мусорках, чтобы построить из него этот город – его возведение заняло еще два дня.

Над созданием арт-объекта работали Сергей и Дмитрий Петровские и Виктор Фёдоров.

По словам авторов, они не вкладывали глубокого смысла в инсталляцию, но человек, глядя на этот город из мусора, может задуматься о проблемах мусора и окружающей среды.

«Пенопласт – это выброшенный мусор, который засоряет город, он долго разлагается, и это проблема», – рассказали они в интервью Kloop.kg.

Изготовление «города» заняло четыре дня. Первые два художники искали выброшенный пенопласт на свалках и мусорках. После этого еще два дня они собирали и устанавливали арт-объект в выставочном зале.