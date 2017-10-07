Фото дня: Художники построили город из выброшенного пенопласта

Инсталляция арт-группы DOXA в выставочном зале Asanbay 6 октября. Художники два дня собирали пенопласт на свалках и мусорках, чтобы построить из него этот город – его возведение заняло еще два дня.
Над созданием арт-объекта работали Сергей и Дмитрий Петровские и Виктор Фёдоров.
По словам авторов, они не вкладывали глубокого смысла в инсталляцию, но человек, глядя на этот город из мусора, может задуматься о проблемах мусора и окружающей среды.
«Пенопласт – это выброшенный мусор, который засоряет город, он долго разлагается, и это проблема», – рассказали они в интервью Kloop.kg.
Изготовление «города» заняло четыре дня. Первые два художники искали выброшенный пенопласт на свалках и мусорках. После этого еще два дня они собирали и устанавливали арт-объект в выставочном зале.
«Мы лазили по мусоркам и помойкам для того, чтобы собирать пенопласт, нам в этом даже пару бомжей помогали», – сказали они.
Это уже не первая подобная работа художников. Ранее они делали арт-объект из пенопласта, который выставлялся в музее изобразительных искусств.
Участники DOXA считают, что упаковочный пенопласт – отличный материал для изготовления инсталляций.
«Сам пенопласт, который используется для упаковки бытовых вещей, очень интересной формы. И, когда его собираешь, то сам по себе получается город из мусора», – рассказали они.
Арт-группа DOXA работает в Кыргызстане с 2002 года, хотя название коллектива появилось только в 2013-м. Ее работы неоднократно вызывали резонанс в обществе.
Летом 2015 года активисты закрасили часть граффити с изображением кыргызских каменных монументов – балбалов. Им показалось, что работа художников, над которой трудились и участники DOXA, оскорбляет «национальные ценности».
Это не единственная закрашенная работа художников из DOXA – зимой 2017 года в центре Бишкека уничтожили их граффити с изображением китов-белух. Это произошло на фоне обсуждения «групп смерти» и игры «синий кит».
Осенью из двухметровых очков, установленных художниками на Аллее молодежи Бишкека, три раза выпадало стекло. Порчу инсталляции сначала приписывали вандалам, пока в интернете не появилось видео с камеры наблюдения, на котором видно, как стекло из очков выпадает само.
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