В центре Бишкека, на фасаде гимназии №24 имени писателя Аалы Токомбаева, появилась интерпретация картины «Цветы Киргизии» Семена Чуйкова.

«Наш очередной оммаж великому художнику Семену Афанасьевичу Чуйкову, художественное училище имени которого мы в своё время закончили, в этот раз за основу мы взяли его известную работу «цветы Киргизии» как всегда немного переделав ее на современный лад», — пишут авторы граффити, художники из Doxa art.

Ранее Doxa art цитировали картину Чуйкова «Дочь Советской Киргизии» — осовремененная версия девочки была помещена на фасад одной из бишкекских школ еще в 2014 году.

С тех пор художники украшали своими граффити и инсталляциями не только Бишкек, но и Боомское ущелье (граффити закрасили нацпатриоты), иссык-кульские пансионаты, здания в Казахстане и Швейцарии. Одной из сильных работ Doxa стал портрет Бурулай Турдалы кызы на фасаде медучилища, в котором она училась. Девушку похитили для насильного вступления в брак, а когда похитителя задержали, он убил ее прямо в здании милиции.