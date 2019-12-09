Госкомитет нацбезопасности 4 декабря потребовал от журналистов радио «Азаттык» явиться в ГКНБ на допрос по материалам журналистского расследования о незаконном выводе $700 миллионов из Кыргызстана. Это произошло после того как редакция «Азаттык» отметила, что журналисты находятся в Праге и готовы ответить на все вопросы по видеосвязи.

В ведомстве посчитали это невозможным и сослались на статью УПК об «особенностях допроса в режиме видеосвязи» — эта статья не предусматривает дистанционного допроса через скайп, если свидетели находятся за рубежом.

Адвокатка Фатима Якупбаева, подтвердила это, но объяснила, что обращение к этой статье неуместно.

«Учитывая, что свидетели находятся на территории другой страны, следует руководствоваться не этой статьей [так как она не подходит], а статьями 514 и 515 УПК КР», — утверждает Якупбаева.

Смысл этих статей заключается в том, что если у Кыргызстана есть соглашение о взаимной правовой помощи с другой страной, где проживает свидетель по уголовному делу, то иностранное государство должно самостоятельно провести допрос. К слову, между Чехией и Кыргызстаном имеется такое соглашение.

Так следователь ГКНБ должен направить ходатайство в Генпрокуратуру Кыргызстана с просьбой посодействовать в поиске и допросе журналистов на территории Чехии. После чего Генпрокуратура должна составить запрос на чешском языке и ожидать содействия.

Таким образом если Генпрокуратура получит ходатайство от следователя ГКНБ, она начинает процесс получения доказательств. Доказательства, полученные на территории Чехии его должностными лицами, имеют такую же юридическую силу, как если бы они были получены на территории Кыргызстана.

Что касается самих свидетелей, согласно УПК, журналисты обязаны явиться в уполномоченный орган дознания и правдиво ответить на поставленные вопросы.

ГКНБ практикует дистанционные допросы

Один из недавних состоялся по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека. В ГКНБ 26 октября заявили, что допросили экс-главу Центрального агентства по развитию, инвестициям и инновациям (ЦАРИИ) Алексея Елисеева.

По информации Генпрокуратуры, для этого ГКНБ отправил запрос об оказании помощи в допросе в Латвию. Латвийские органы помогли кыргызскому ведомству в получении информации, и показания бывших чиновников приобщили к уголовному делу о модернизации на ТЭЦ Бишкека.