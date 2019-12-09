Министерство культуры лишило эту экспозицию права на аборт. Решение принял министр культуры. Решение принял мужчина.
Это право – одно из фундаментальных прав женщин, важность которого никогда не поймет ни один мужчина. Поэтому ни один на свете мужчина не имеет морального права решать, что важно для женщин или нет – также как министр культуры-мужчина не имеет право решать, что убрать, а что оставить в музее на этой выставке.
Женщины делали эту выставку для женщин. Но пришли мужчины и запретили.
Во многих странах мужчины-законодатели решают, будет у женщин их стран право на аборт или нет. Во многих странах у женщин нет этого права
Во многих странах мужчины-законодатели решают, будет у женщин их стран право на аборт или нет. Во многих странах у женщин нет этого права. В некоторых странах мужчины хотят отобрать это право.
В Кыргызстане мужчины отобрали право на аборт у экспозиции. И это большая угроза для всех кыргызстанок. Потому что завтра они могут лишить этого права нас.
Я воспользовалась этим правом после секса, согласия на который не давала. Это позволило мне не только не сойти с ума, но продолжить учебу и получить возможность стать финансово независимой и самостоятельной.
Если бы этого права у меня тогда не было, то моя жизнь была бы иной – мне страшно представить, какой бы была моя жизнь.
Я никогда никому не говорила о том, что воспользовалась этим правом. Я считала это стыдом и самым страшным поступком в моей жизни. Мне больше не стыдно. Стыд делает нас слабыми. Поэтому мужчины используют его против нас. Не все мужчины.
Мы – женщины, снова и снова боремся за права, за которые мужчинам не нужно бороться. Они у них есть с рождения и до смерти, и никто на их права не покушается. Права дают возможности. Возможности делать много хороших дел. И что же делают мужчины с этими возможностями?
Они запрещают женщинам выставки, они насилуют, они убивают, они разворовывают страну или как минимум просто проебывают свои возможности делать хорошие дела
Они запрещают женщинам выставки, они насилуют, они убивают, они разворовывают страну или как минимум просто проебывают свои возможности делать хорошие дела. Мне хочется плакать от того, что делают мужчины со своими возможностями.
Мужчины никогда не поймут, что значит Феминнале для женщин Кыргызстана. Я считаю, что эту выставку должна увидеть каждая кыргызстанка. Потому что она делает нас сильными и бесстрашными.
Этот поступок министра говорит о том, что правительство и государство хочет нас видеть бесправными, униженными и угнетенными. После этого поступка я никогда не поверю ни в один закон, ни в одну программу государства, направленную на защиту женщин.
Нельзя принимать закон против насилия над женщинами и тут же стыдить женщину за обнаженное тело; насилие, которое она пережила; аборт или любовь к другой женщине. Потому что когда вы стыдите нас за это – вы провоцируете новое насилие против нас.
Вся риторика против Феминнале – это выступление против свободы женщин. Если вы против Феминнале или какого-то отдельного экспоната или перформанса, то никогда не говорите, что вы за права женщин.
P.S: Я понимаю, что в моем тексте много противопоставлений мужчин и женщин и может показаться, что я против мужчин. Но я не против мужчин, пока они не против меня и моих сестер.