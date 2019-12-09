Во многих странах мужчины-законодатели решают, будет у женщин их стран право на аборт или нет. Во многих странах у женщин нет этого права

Во многих странах мужчины-законодатели решают, будет у женщин их стран право на аборт или нет. Во многих странах у женщин нет этого права. В некоторых странах мужчины хотят отобрать это право.

В Кыргызстане мужчины отобрали право на аборт у экспозиции. И это большая угроза для всех кыргызстанок. Потому что завтра они могут лишить этого права нас.

Я воспользовалась этим правом после секса, согласия на который не давала. Это позволило мне не только не сойти с ума, но продолжить учебу и получить возможность стать финансово независимой и самостоятельной.

Если бы этого права у меня тогда не было, то моя жизнь была бы иной – мне страшно представить, какой бы была моя жизнь.