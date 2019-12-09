Фото Зелимхана Хангошвили

Расследователи Bellingcat вместе с Spiegel, The Insider и Dossier Center изучили августовское убийство Зелимхана Хангошвили и выяснили, что у подозреваемого в убийстве был кыргызский паспорт.

Зарубежные журналисты-расследователи обнаружили кыргызский паспорт у некоего «Вадима Соколова», которого подозревают в убийстве грузинского деятеля Зелимхана Хангошвили. Соколов вероятно может быть бывшим сотрудником ФСБ Вадимом Красиковым, который ранее был в списке разыскиваемых Интерпола за убийства нескольких бизнесменов.

По информации Bellingcat, Красиков исчез из базы Интерпола в 2015 году и том же году получил кыргызский паспорт на имя Вадима Соколова.

Хангошвили был убит 23 августа — убийца подъехал к нему на велосипеде и выстрелил с близкого расстояния мужчине в голову и спину. На следующий день был задержан подозреваемый в убийстве — Красиков-Соколов.

Фотография «Вадима Соколова» и фотография Вадима Красикова. Сравнение лиц, выполненное с помощью Microsoft Azure, показывает соответствие с очень высоким фактором достоверности. Фото: Bellingcat

Убитый Хангошвили — гражданин Грузии и этнический чеченец, участвовал во второй чеченской войне в 2001-2005-х годах на стороне чеченских боевиков. Его называют приближенным лидеров боевиков Шамиля Басаева и Аслана Масхадова. Позднее Хангошвили присоединился к антитеррористическому департаменту МВД Грузии. В 2012 году принимал участие в переговорах между грузинскими силовиками и боевиками из Дагестана по освобождению заложников, захваченных в ущелье Лопота, Грузия.

На него уже покушались в 2015 году — тогда его машину обстреляли и он был вынужден бежать из Грузии.

Кыргызские паспорта у преступников

У кыргызских паспортов не самая лучшая репутация из-за того, что часто поддельные паспорта граждан Кыргызстана обнаруживают у разных преступников.

В начале ноября с поддельным кыргызским паспортом задержали гражданина Казахстана, которого разыскивал Интерпол. В июне кыргызские документы обнаружили у подозреваемого в заказных убийствах россиянина, а в апреле поддельные кыргызские паспорта нашли у подозреваемых в организации взрыва автомобиля сотрудника украинских спецслужб.

Один из известных фактов выдачи поддельного паспорта — случай с китайским бизнесменом Айеркеном Саймаити. Он получил документы на имя Эркина Самятова. Саймаити — информатор расследования радио «Азаттык», OCCRP и Kloop о незаконном выводе более 700 млн долларов из Кыргызстана. Он был участником коррупционной схемы и был убит 10 ноября.