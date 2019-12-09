Люди, которые считают, что провокация не может быть искусством, кажется, плохо понимают творчество Айтматова

Поизучал мнения о Feminnale большого количества людей. По опыту общения с противниками понял, что мы гораздо лучше начинаем друг друга понимать, когда разбираемся с тем, что такое искусство.

Оказывается, многие до сих пор считают, что искусство должно восхищать, будить только самые высокие чувства, нравиться.

По этому определению искусство — это Инстаграм, Пинтерест и фильм Аватар. Но никак не последняя серия Игры престолов и никак не голая женщина в музее.

В моей взрослой жизни в Кыргызстане еще не было ни одного события в области искусства, которое бы вызвало подобный отклик. Отклик, эмоция, дискурс, даже ругань — это и есть искусство.