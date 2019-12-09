Материалы, опубликованные в рубрике «Мнение», выражают личную позицию их авторов. Оригинал записи опубликован на фэйсбук-странице Данияра Аманалиева.
Люди, которые считают, что провокация не может быть искусством, кажется, плохо понимают творчество Айтматова
Поизучал мнения о Feminnale большого количества людей. По опыту общения с противниками понял, что мы гораздо лучше начинаем друг друга понимать, когда разбираемся с тем, что такое искусство.
Оказывается, многие до сих пор считают, что искусство должно восхищать, будить только самые высокие чувства, нравиться.
По этому определению искусство — это Инстаграм, Пинтерест и фильм Аватар. Но никак не последняя серия Игры престолов и никак не голая женщина в музее.
В моей взрослой жизни в Кыргызстане еще не было ни одного события в области искусства, которое бы вызвало подобный отклик. Отклик, эмоция, дискурс, даже ругань — это и есть искусство.
А люди, которые считают, что провокация не может быть искусством, кажется, плохо понимают творчество Айтматова. К примеру, меня назвали в честь героя из его «Жамили», повести о супер-запретной любви, которая бросает вызов всем традициям и ценностям того времени.
Я знаю только одного человека, которому выгодно это агрессивное противостояние. Думаю, он и проплатил ребят, которые «изгоняют бесов»
Если однажды ololo закончится, я буду считать, что не зря его затевал, из-за этих 17 дней, на которые мы предоставили помещение для отцензуренных экспонатов Feminnale.
Я горжусь этим, а те, кто не готовы вести аргументированный диалог, пожалуйста, вычеркнитесь из друзей сами.
Буду благодарен, так как мне не хватает места для добавления хороших людей из-за жадного фейсбуковоского ограничения в 5000 человек
И напоследок. Я знаю только одного человека, которому выгодно это агрессивное противостояние. Думаю, он и проплатил ребят, которые «изгоняют бесов». Ребята хорошо справились с отвлечением внимания.
Пора бы уже вернуться к обсуждению его подвигов, не считаете?