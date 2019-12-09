Дастан Джумабеков. Фото: Жогорку Кенеш

Как заявляет информагенство «24.kg», стал начальником первого управления в антикоррупционной служе Госкомитета нацбезопасности стал Салморбек Джумабеков — племянник спикера парламента Дастана Джумабекова.

Салморбек — сын профессора и главы Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии Сабырбека Джумабекова. Профессор является родным братом торага парламента Дастана Джумабекова.

На момент публикации нам не удалось получить комментарии ни от ГКНБ, ни от Дастана Джумабекова.

По данным «Кактуса», Солморбек ранее занимал должность замначальника управления антикоррупционной службы ГКНБ.

У депутата Джумабекова также есть и другие родственники в госорганах. Например, его родной брат Эстебек — начальник Ыссык-Атинского РОВД. Другой брат Джумабекова — Алмазбек — занимает пост начальника УВД Таласской области.

Родственники Джумабекова также владеют бизнесом — на его сестру и двух племянниц оформлены фирмы по оптовой торговле лекарствами.