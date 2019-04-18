Подозреваемые в организации взрыва в Киеве использовали поддельные кыргызские паспорта — посольство КР в Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что у двух задержанных по подозрению в организации диверсии нашли кыргызские паспорта. Одного из них обвиняют в подрыве машины сотрудника украинской разведки — детонатор сработал во время установки и подозреваемый получил тяжелые травмы.

Глава спецслужбы Василий Грицак сообщил, что оба подозреваемых граждане России, но у них нашли паспорта Кыргызстана, выданные на другие имена.

«Документы нам были переданы в городе Москве, в ресторане “Тадж-Махал”. Документы на гражданина Кыргызстана, фотография в паспорте моя. Но я не гражданин Кыргызстана, я гражданин России. Документы были использованы для оперативного прикрытия», — рассказал на допросе подозреваемый Тимур Дзортов.

В посольстве Кыргызстана в Украине «Азаттыку» сообщили, что эти паспорта не выдавались в Кыргызстане. По словам консула Азамата Кабаева, паспорта поддельные.

«Когда мы проверили эти документы в автоматизированной системе по персональному номеру гражданина и серийному номеру паспорта, то выяснилось, что эти паспорта у нас не выдавались. Это не кыргызстанские паспорта, а подделка. Мы предоставили украинской стороне информацию по этому поводу» — сказал Кабаев.

По данным СБУ, всего по подозрению в диверсии в Украине арестовали восьмерых сотрудников российских спецслужб.

«С начала 2017 года на территорию Украины из России и так называемой Донецкой Народной Республики было направлено несколько автономно действующих боевых диверсионных групп российской военной разведки для ликвидации офицеров спецслужб Украины», — говорится в пресс-релизе СБУ.

МИД Кыргызстана пока дает никаких комментариев, но ранее они сообщали, что организатор взрыва в Киева не гражданин Кыргызстана.

Взрыв Киеве

Взрыв машины произошел в Киеве 4 апреля. Автомобиль принадлежал сотруднику украинских спецслужб. На записи видно, что к автомобилю подходит неизвестный мужчина, обходит машину, после чего происходит взрыв.

Генпрокуратура Украины назвала это покушением на совершение теракта «неустановленным лицом». По их данным, взрыв произошел, когда мужчина пытался установить бомбу на машину. Депутат украинского парламента Игорь Мосийчук заявил, что погибший мужчина является гражданином Кыргызстана.

Позже украинские спецслужбы опровергли гибель подозреваемого. По их словам, данная информация была распространена специально для задержания сообщников подозреваемого.