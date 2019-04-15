МИД Кыргызстана опроверг кыргызское гражданство у погибшего из-за взрыва в Киеве

Министерство иностранных дел Кыргызстана сообщило 15 апреля, что мужчина, который погиб из-за взрыва автомобиля в Киеве, не является гражданином Кыргызстана. Об этом ведомство сообщило «Клоопу» со ссылкой на «представленные украинской стороной сведения».

Взрыв машины произошел в Киеве 4 апреля. Автомобиль принадлежал сотруднику украинских спецслужб.

На записи видно, что к автомобилю подходит неизвестный мужчина, обходит машину, после чего происходит взрыв.

Генпрокуратура Украины назвала это покушением на совершение теракта «неустановленным лицом». По их данным, взрыв произошел, когда мужчина пытался установить бомбу на машину.

Депутат украинского парламента Игорь Мосийчук утверждал, что погибший мужчина является гражданином Кыргызстана.

«По моей информации, [гражданство] было установлено через два источника — то, что пострадавший сам сказал правоохранителям, пока был жив, а также при нем были вещи, которые указывали на принадлежность к гражданству Кыргызстана», — сказал Мосийчук «Клоопу».

По теме:

• Взрыв в Киеве. Что известно и причем здесь кыргызстанец?