Взрыв в Киеве. Что известно и причем здесь кыргызстанец?

Генеральная прокуратура Украины сообщила о взрыве машины на одной из улиц Киева и назвала это покушением на совершение теракта. Депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук сообщил, что бомбу на машину устанавливал гражданин Кыргызстана, который погиб во время взрыва.
Согласно пресс-релизу украинской Генпрокуратуры, взрыв произошел в 03:17 утра в Киеве, в результате которого погиб подозреваемый в установке бомбы.
«Неустановленным лицом совершено покушение на совершение террористического акта в отношении сотрудника спецслужбы Украины путем попытки минировании автомобиля последнего», — сообщили в Генпрокуратуре.
По их данным, взрыв произошел, когда неизвестный пытался установить бомбу на машину.
«Во время закладки взрывчатки, в результате срабатывания взрывного устройства, указанное лицо получило многочисленные телесные повреждения различной степени тяжести, от которых скончалось в больнице, не приходя в сознание», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Скандальный депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук в интервью «Клоопу» обвинил гражданина Кыргызстана в организации взрыва. По его словам, такая информация у него из правоохранительных органов.
«По моей информации это [гражданство] было установлено через два источника — то, что пострадавший сам сказал правоохранителям, пока был жив, а также при нем были вещи, которые указывали на принадлежность к гражданству Киргизии», — сказал Мосийчук.
Мосийчук написал на фейсбуке, что машина принадлежала офицеру Главного управления разведки минобороны Украины.
В Генпрокуратуре Украины «Клоопу» не смогли подтвердить гражданство погибшего. МИД Кыргызстана уточняет информацию о причастности кыргызстанца ко взрыву.