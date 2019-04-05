Взрыв в Киеве. Что известно и причем здесь кыргызстанец?

Генеральная прокуратура Украины сообщила о взрыве машины на одной из улиц Киева и назвала это покушением на совершение теракта. Депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук сообщил, что бомбу на машину устанавливал гражданин Кыргызстана, который погиб во время взрыва.

Согласно пресс-релизу украинской Генпрокуратуры, взрыв произошел в 03:17 утра в Киеве, в результате которого погиб подозреваемый в установке бомбы.

«Неустановленным лицом совершено покушение на совершение террористического акта в отношении сотрудника спецслужбы Украины путем попытки минировании автомобиля последнего», — сообщили в Генпрокуратуре.

По их данным, взрыв произошел, когда неизвестный пытался установить бомбу на машину.