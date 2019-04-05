Взрыв в Киеве. Что известно и причем здесь кыргызстанец?

От
Айдай Эркебаева
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Скриншот из видео, где запечатлен момент взрыва

Генеральная прокуратура Украины сообщила о взрыве машины на одной из улиц Киева и назвала это покушением на совершение теракта. Депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук сообщил, что бомбу на машину устанавливал гражданин Кыргызстана, который погиб во время взрыва.

Согласно пресс-релизу украинской Генпрокуратуры, взрыв произошел в 03:17 утра в Киеве, в результате которого погиб подозреваемый в установке бомбы.

«Неустановленным лицом совершено покушение на совершение террористического акта в отношении сотрудника спецслужбы Украины путем попытки минировании автомобиля последнего», — сообщили в Генпрокуратуре.

По их данным, взрыв произошел, когда неизвестный пытался установить бомбу на машину.

04.04.19 близько 03 год 17 хв у м. Києві невстановленою особою скоєно замах на вчинення терористичного акту відносно співробітника спецслужби України шляхом спроби мінування автомобіля останнього. Під час закладення вибухівки, внаслідок спрацювання вибухового пристрою зазначена особа отримала численні тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості від яких померла у лікарні не приходячи до свідомості.Відповідні відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Досудове розслідування здійснює ГУ НП у місті Києві, процесуальне керівництво доручено Генеральним прокурором військовим прокурорам Головної військової прокуратури ГПУ.

Publicerat av Андрій Лисенко Torsdag 4 april 2019

«Во время закладки взрывчатки, в результате срабатывания взрывного устройства, указанное лицо получило многочисленные телесные повреждения различной степени тяжести, от которых скончалось в больнице, не приходя в сознание», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Скандальный депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук в интервью «Клоопу» обвинил гражданина Кыргызстана в организации взрыва. По его словам, такая информация у него из правоохранительных органов.

«По моей информации это [гражданство] было установлено через два источника — то, что пострадавший сам сказал правоохранителям, пока был жив, а также при нем были вещи, которые указывали на принадлежность к гражданству Киргизии», — сказал Мосийчук.

Мосийчук написал на фейсбуке, что машина принадлежала офицеру Главного управления разведки минобороны Украины.

В Генпрокуратуре Украины «Клоопу» не смогли подтвердить гражданство погибшего. МИД Кыргызстана уточняет информацию о причастности кыргызстанца ко взрыву.