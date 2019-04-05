Казахстан не нарушает нормы ЕАЭС на границе с Кыргызстаном — минфин РК

Зампредседателя Комитета госдоходов при минфине Казахстана Куат Рахимов 5 апреля заявил, что он не согласен с обвинениями властей Кыргызстана о том, что казахская сторона нарушает нормы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«[Я] не согласен, что нарушаем. У нас есть опасения, что кто-то не в полной мере осуществляет свои функции. Мы запретов и ограничений не выставляем, лишь требуем, чтобы грузы соответствовали документам», — сказал Рахимов.

По его словам, казахские пограничники очень часто сталкивается с такими случаями, когда кыргызские предприниматели «подделывают товарные накладные», чтобы платить меньше налогов. Также под видом транзита в Россию они завозят свои товары в Казахстан.

Ранее минэкономики Кыргызстана обвинило казахские власти в том, что они «препятствуют свободному передвижению товаров в рамках ЕАЭС» — так кыргызское ведомство отреагировало на ужесточение погранконтроля на казахской границе.

Тогда минэкономики заявило, что из-за действий Казахстана на границе кыргызские предприниматели несут убытки.

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев 5 апреля заявил, что проблемы на границе разрешатся «в ближайшие дни», так как правительство ведет переговоры с казахской стороной.

Заторы на кыргызско-казахской границе

С середины марта казахская пограничная служба ужесточила на пропускном пункте «Карасу», который граничит с Чуйской областью Кыргызстана. Это привело к очереди из сотен грузовых машин.

По версии казахских властей, грузовые фуры не могут пересечь границу, потому что отказываются проходить досмотр или у них есть проблемы с документами.

Кыргызские перевозчики не в первый раз сталкиваются с трудностями при переходе кыргызско-казахской границы. В 2017 году Казахстан ужесточил правила пропуска на фоне конфликта тогдашнего президента Алмазбека Атамбаева с казахскими властями.

Тогда Казахстан целый месяц проводил усиленный досмотр кыргызских товаров на границе, а также вводил ограничения — свои действия страна объясняла тем, что кыргызская продукция «не всегда соответствует требованиям ЕАЭС».