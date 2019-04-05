За последний месяц парламентарии неоднократно критиковали работу вице-премьер-министра Жениша Разакова и даже требовали его отставки. В ответ Разаков хочет подать на них в суд за «оскорбление чести и достоинства». Что происходит?

Разаков собирается подать в суд на депутатов парламента — нардепы публично обвинили его в причастности к таджикским спецслужбам. Разаков назвал эту информацию фейков и написал заявление в ГКНБ.

«То, что выходит в соцсетях, в интернете — это фейк. Я разговаривал со специалистами об этом, говорил, что не нужно на них реагировать. Но некоторые депутаты, основываясь на этом фейке, подняли вопрос в парламенте», — сказал он.

Несмотря на заявления ГКНБ и правительства о том, что информация о работе Разакова на разведку Таджикистана «ложь и провокация» депутаты парламента требуют его отставки.

За что критикуют Разакова?

За последний месяц парламент критиковал все правительство из-за проблем на кыргызско-таджикской и кыргызско-казахской границах, но больше всех досталось Разакову — ответственному вице-премьеру за приграничные вопросы и Евразийский экономический союз.

В начале марта Разакова раскритиковали за конфликт на приграничных территориях Кыргызстана и Таджикистана. По словам депутатов, Разаков несколько лет был губернатором Баткенской области и не должен был допустить стычки на приграничных территориях.

В результате столкновений погибли двое таджикистанцев, а трое кыргызстанцев получили ранения.

На фоне приграничного конфликта депутаты обвинили Разакова в причастности к таджикским спецслужбам — это опровергли ГКНБ Кыргызстана и правительство.

Но несмотря на это парламентарий Алмамбет Шыкмаматов заявил, что слухи вокруг Разакова будут постоянно и ему лучше уйти со своей должности.

«Участок, который он курирует, очень щепетильный и взрывоопасный. Я очень хочу верить, что все это клевета. Но народ и дальше будет мусолить эту тему», — отметил Шыкмаматов.

Такого же мнения придерживается и его коллега Исхак Масалиев, по его мнению, члены правительства должны быть «кристально чистыми и прозрачным».

Вторую волну критики породило ухудшение ситуации на границе с Казахстаном. Во второй половине марта Казахстан ужесточил правила досмотра машин на своей КПП «Карасу», граничащей с Чуйской областью Кыргызстана. В результате несколько недель сотни грузовых фур стоят на границе, а кыргызские перевозчики терпят убытки.

Кыргызское правительство обвинило Казахстан в нарушении норм ЕАЭС из-за ограничений свободы передвижения товаров на внутреннем рынке. Но казахские власти с этим не согласны, считая, что законно требуют документы на грузы.

Депутаты хотят действий от правительства в то время, пока Разаков, ответственный за эти вопросы, находится в командировке в таджикской столице Душанбе.