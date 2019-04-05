Еще год назад самая влиятельная в Кыргызстане партия — СДПК — была единой и поддерживала нового президента Сооронбая Жээнбекова так же, как она поддерживала его предшественника Алмазбека Атамбаева. Но мало кто ожидал, что два политика так сильно рассорятся. Из-за этого партия поделилась на несколько частей, а ее членам приходится выбирать сторону — идти с Атамбаевым в оппозицию, или оставаться с Жээнбековым во власти. В 2020 году состоятся парламентские выборы и никто не понимает, что к тому времени станет с социал-демократами.

С чего началось «СДПК без Атамбаева»

— У Атамбаева сейчас агония, он не знает, что делать с Абдрахмановым, — говорит о себе в третьем лице лидер движения «СДПК без Атамбаева» Сагынбек Абдрахманов.

Офис «СДПК без Атамбаева» находится в центре Бишкека, в бывшем здании государственной газеты «Эркин-Тоо». Кабинет Абдрахманова — стол с ноутбуком, старенькая вешалка и обогреватель в окружении белых стен. Большая, но довольно пустая комната — «не супер-пупер офис», как говорит сам Абдрахманов.

Он сетует на то, что СДПК срывает встречи его движения, которое, по его словам, пытается «очистить партию от Атамбаева и его коррупционеров». Самого Абдрахманова — бывшего губернатора Чуйской области — исключили из СДПК в середине 2017 года за то, что он пошел против решения партии. Он баллотировался в президенты тогда, когда социал-демократы избрали единым кандидатом Сооронбая Жээнбекова.

Абдрахманов возмущается не только тем, что его исключили из партии, которой он отдал годы своей жизни, но и тем, как это сделали. На протяжении полутора лет после того, как это произошло, он так и не смог получить протокол того заседания, на котором его лишили партийного билета.