Еще год назад самая влиятельная в Кыргызстане партия — СДПК — была единой и поддерживала нового президента Сооронбая Жээнбекова так же, как она поддерживала его предшественника Алмазбека Атамбаева. Но мало кто ожидал, что два политика так сильно рассорятся. Из-за этого партия поделилась на несколько частей, а ее членам приходится выбирать сторону — идти с Атамбаевым в оппозицию, или оставаться с Жээнбековым во власти. В 2020 году состоятся парламентские выборы и никто не понимает, что к тому времени станет с социал-демократами.
С чего началось «СДПК без Атамбаева»
— У Атамбаева сейчас агония, он не знает, что делать с Абдрахмановым, — говорит о себе в третьем лице лидер движения «СДПК без Атамбаева» Сагынбек Абдрахманов.
Офис «СДПК без Атамбаева» находится в центре Бишкека, в бывшем здании государственной газеты «Эркин-Тоо». Кабинет Абдрахманова — стол с ноутбуком, старенькая вешалка и обогреватель в окружении белых стен. Большая, но довольно пустая комната — «не супер-пупер офис», как говорит сам Абдрахманов.
Он сетует на то, что СДПК срывает встречи его движения, которое, по его словам, пытается «очистить партию от Атамбаева и его коррупционеров». Самого Абдрахманова — бывшего губернатора Чуйской области — исключили из СДПК в середине 2017 года за то, что он пошел против решения партии. Он баллотировался в президенты тогда, когда социал-демократы избрали единым кандидатом Сооронбая Жээнбекова.
Абдрахманов возмущается не только тем, что его исключили из партии, которой он отдал годы своей жизни, но и тем, как это сделали. На протяжении полутора лет после того, как это произошло, он так и не смог получить протокол того заседания, на котором его лишили партийного билета.
— Знаете, как меня исключили? Звонит мне Албек и говорит, что меня исключили. А я его спрашиваю: «Кто меня исключил?» Албек отвечает: «Мне Фарид Ниязов позвонил и сказал, что тебя исключили. Сам Фарид ничего не решает, как Атамбаев скажет, так и будет», — пересказывает Абдрахманов свою версию разговора с Албеком Ибраимовым, занимавшим тогда пост мэра Бишкека. Сейчас уже бывший градоначальник заключен в следственный изолятор по нескольким обвинениям в коррупции. И его дела не очень хороши, впрочем, как и дела многих, кто был сторонником Атамбаева, когда тот был президентом.
Социал-демократическая партия — одна из старейших партий Кыргызстана, образовавшаяся в 1993 году. Одним из ее основателей является экс-президент Алмазбек Атамбаев, он же занимает и пост лидера партии.
Сам Абдрахманов еще в 2017 году возмущался политикой партии (а значит, и Атамбаева), но его и других недовольных не хотели слышать — их просто выкинули из СДПК. В то время и зародилась идея борьбы с партийными шефами, а сам лозунг «СДПК без Атамбаева» и одноименное движение появились в июне 2018 года.
— Оказывается, партия — не частная собственность Атамбаева. Мне столько раз говорили, что бороться за СДПК бесполезно, […] но мы смогли изменить сознание наших граждан и партийцев, — говорит Абдрахманов.
Понять, сколько всего человек состоят в движении, сложно. Сам Абдрахманов не знает точного количества. Большие встречи собирают от 50 до 150 сторонников, а маленькие — в компании 10-20 человек — не отличить от типичных посиделок за дасторконом.
Как социал-демократы в парламенте отвернулись от партии
Движение «СДПК без Атамбаева» появилось в тот самый момент, когда бывший президент начал терять власть. В марте 2018 года Атамбаев поссорился со своим преемником Сооронбаем Жээнбековым, а через месяц в правительстве не осталось ни одного проатамбаевского министра.
С начала лета 2018 года в отношении сторонников Атамбаева началось уголовное разбирательство. Сперва возбудили дело против бывшего главы таможни Кубанычбека Кулматова, затем отправили в отставку премьер-министра Сапара Исакова, почти сразу же обвинив его в коррупции. Все обвиняемые чиновники называют открытые против них дела «политическими».
После серии арестов влияние СДПК во властных структурах сильно упало — в новое правительство не вошли кадры Атамбаева. Позже, почти все парламентские социал-демократы поддержали Жээнбекова, даже после того, как политсовет партии официально объявил ее оппозиционной к действующей власти — в том числе к президенту. На фоне этого конфликта из партии добровольно ушел депутат и брат действующего президента Асылбек Жээнбеков, заявив, что вклад многих партийцев в СДПК больше не ценится.
— К сожалению, конфликты внутри партии нанесли отрицательный урон имиджу партии […] СДПК становится инструментом одного человека. Устанавливается диктатура одного человека, других членов не берут в расчет, — сказал Жээнбеков-младший. Оставшиеся депутаты во фракции и вовсе предпочитают не замечать конфликт между двумя президентами или не хотят говорить об этом публично.
— Поймите, мы каждый день с друг с другом сталкиваемся, друг друга видим, вместе работаем. Зачем постоянно сидеть и в друг друга камни кидать? Лучше оставшееся время прожить в согласии, — говорит депутат от СДПК Дастан Бекешев.
По его словам, парламентские социал-демократы поддерживают власть и делают так, чтобы между правительством, парламентом и президентом «не было противоречий». Он считает, что Кыргызстан пока не в полной мере стал страной, в которой парламент принимает основные решения — из его слов понятно, что многое все еще зависит от президента. Тем не менее, Бекешев говорит, что Конституцию необходимо поменять, чтобы фракции в парламенте подчинялись решениям своих партий.
— В Конституции надо указать, что фракция — это производная от партии, и по идее фракция должна выполнять поручения партии, но нужно учесть то, что у нас так сложилось, что депутаты после получения мандата никак не зависят от партии. В других странах не так, — говорит Бекешев.
Одним из таких примеров неподчинения стало то, что депутаты СДПК не сместили с поста лидера фракции Ису Омуркулова, когда его исключили из партии после подозрений в поддержке движения «СДПК без Атамбаева». После этого несколько социал-демократов, оставшихся с Атамбаевым, начали игнорировать заседания и сформировали оппозицию внутри фракции.
— Я хотела бы предложить многим членам фракции, если они больше не собираются работать в СДПК с Атамбаевым, быть честными — пусть пишут заявление о выходе. В том числе депутаты. Сегодня ничто не мешает Жээнбековым и его команде собрать новую партию и идти на выборы, — заявила депутат СДПК Ирина Карамушкина, когда фракция продолжила работать под руководством Омуркулова.
Сама Карамушкина — одна из немногих депутатов парламента от СДПК, которые все еще поддерживают Атамбаева. Кроме нее, на стороне бывшего президента в парламенте остались Асель Кодуранова и Мурадыл Мадеминов. Их всего трое — очень мало, учитывая то, что всего депутатов от СДПК в парламенте 37.
Почему СДПК старается сохранять лицо (хотя переживать есть о чем)
Перешедшие в оппозицию социал-демократы под руководством Атамбаева заседают в главном штабе партии, который находится в здании «Медиа Форума» — советской девятиэтажки, похожей на старый кондиционер гигантского размера. Внешность здания обманчива. Возможно, оно неприглядно снаружи, но внутри него все выглядит дорого и просторно, хотя местами безлюдно.
Свободно передвигаться по коридорам штаба сложно — для этого необходимы специальные чипы и пароли от кодовых замков. Офис самого Атамбаева находится на втором этаже, а на двери висит табличка с его именем и статусом: «Атамбаев Алмазбек Шаршенович, экс-президент Кыргызской Республики».
Нурбек Касымбеков — один из членов политсовета партии — признает, что в СДПК «есть определенные трудности» с лояльностью ее представителей в Жогорку Кенеше перед парламентскими выборами 2020 года. Однако он считает, что нет ничего страшного в том, что депутаты в парламенте больше не поддерживают партию — он называет их «непринципиальными людьми», которых перед выборами заменят «новые люди».
— Это естественный процесс самоочищения, — говорит Касымбеков, бывший представитель президента в Конституционной палате Верховного суда. Он уверен, что большинство партийцев поддержат СДПК перед выборами: «Мы не отвернемся от Атамбаева, он наш лидер».
Конфликт главного офиса партии с ее представителями в парламенте — не единственная проблема СДПК. Проатамбаевских партийцев раздражает деятельность движения Сагынбека Абдрахманова и его попытки свергнуть Атамбаева с поста председателя. В штабе считают, что все действия «СДПК без Атамбаева» — незаконны, потому что в нем нет партийцев, и оно никак не относится к СДПК. Хотя, на самом деле, проверить присутствие действующих членов партии на заседании движения сложно — по данных политсовета, в СДПК состоит около 50 тысяч граждан. Касымбеков считает, что за движением стоят президент Сооронбай Жээнбеков и несколько депутатов от СДПК и брат главы государства, Асылбек.
— За ними стоят влиятельные люди из парламента. Сагынбека принимал Сооронбай Шарипович лично. Сделайте выводы сами. Он сам не просто так бегает, ему финансово помогают, — считает Касымбеков. Однако в СДПК ничего не могут сделать с этим движением: «Законных рычагов нет, чтобы запретить их деятельность».
Пока главный офис партии думал, что делать с Абдрахмановым, он успел провести региональные собрания своей версии СДПК, а на съезде 3 апреля его объявили ее председателем партии. После этого он потребовал у Атамбаева печать партии, так как Абдрахманов считает себя новым легитимным лидером СДПК.
— На место [председателя] было много достойных кандидатов — Асылбек Шарипович или Иса Шейшенкулович. Но они сказали, что я достоин, — заявил с трибуны Абдрахманов.
После этого, на собрании новой версии СДПК решили официально обратиться в Министерство юстиции, чтобы перерегистрировать партию, но ведомство пока не вынесло свое заключение.
В главном штабе партии нелегитимный съезд назвали «шоу клоунов, которое потерпело фиаско». «Сам съезд фейковый, и его делегаты — тоже фейки», — заявили в СДПК. Свой съезд партия проведет 6 апреля.