Власти Бишкека решили не вырубать деревья в ботсаду ради расширения улицы

Мэрия Бишкека 5 апреля сообщила, что власти не будут расширять улицу Каракульскую за счет вырубки деревьев в Ботаническом саду имени Гареева.

По информации пресс-службы муниципалитета, это решение было принято после проверки документов, где выявились нарушения. Речь идет о противоречии с законом «Об особо охраняемых природных территориях», к которым относятся ботанические сады.

«Отметим, что вице-мэр Улан Азыгалиев уже направил письмо в правоохранительные органы для дачи правовой оценки», — пишет мэрия Бишкека.

Какое наказание грозит для тех, кто принимал этот проект, мэрия Бишкека не сообщает. Однако ведомство написало, что всю документацию по улице Каракульской «разрабатывали и принимали при мэре Албеке Ибраимове».

Расширение улицы Каракульской и возмущение экологов

27 марта мэрия Бишкека провела выездную экскурсию для журналистов, где обсуждали расширение улицы Каракульской. Тогда власти Бишкека сказали, что им придется вырубить около 300 деревьев на территории ботсада.

Это решение вызвало возмущение экологов и директора ботсада Гулайым Донбаевой. Они заявили, что вырубка деревьев «разрушит экосистему Ботанического сада».

Власти Бишкека проводят реконструкцию и расширение дорог столицы за счет средств китайского гранта с 2017 года. За это время в Бишкеке отремонтировали более 100 км дорог, что сопровождалось массовой вырубкой деревьев. Последнее вызывало недовольство местных жителей и экологов, которые настаивали на том, что расширение дорог не решает проблемы с пробками.