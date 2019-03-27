Мэрия Бишкека хочет расширить дорогу — более 300 деревьев в ботсаду под угрозой вырубки

Власти Бишкека хотят расширить улицу Каракульскую до 15 метров на том участке, где она проходит возле Ботанического сада имени Гареева в южной части Бишкека — это означает, что под угрозой вырубки могут оказаться деревья ботсада.

В мэрии Бишкека пока точно не знают, сколько деревьев может быть вырублено из-за расширения дороги. Однако директор ботсада Гулайым Донбаева говорит, что под снос попадают более 300 деревьев — сама она выступает категорически против планов городских властей.

«Функция этих деревьев — это защитная полоса краснокнижных видов, которые находятся внутри ботанического сада. Деревья выполняют экосистемную функцию. Если их спилят, то мы потеряем экосистему, которая есть в ботаническом саду», — сказала она «Клоопу».

По ее словам, ботанический сад является государственным объектом и мэрия не имеет юридических прав на работу на его территории.

Идея властей по расширению дороги за счет территории ботсада не встретила одобрения среди экспертов — эколог Дмитрий Ветошкин считает, что вырубка просто «убьет» коллекционные растения и разрушит инфраструктуру сада.

«В непосредственной близости к забору расположены деревья с развитой кроной, которые обеспечивают благоприятный микроклимат территорий и образуют целостный древесный массив», — написал эколог в фейсбуке.

Реконструкция дорог в Бишкеке проходит на деньги китайского гранта с 2017 года — за это время было отремонтировано более 100 км дорог, что также привело к массовой вырубке деревьев. Последнее вызывало недовольство местных жителей и экологов, которые настаивали на том, что расширение дорог не решает проблемы с пробками.